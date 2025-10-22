Acesse sua conta
Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Participante causa climão, escapa da eliminação e é detonada pelo público

Eliminação, climão e acusações de favoritismo agitam episódio tenso do reality

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:28

Treta, drama e eliminação marcam MasterChef Confeitaria 2025
Treta, drama e eliminação marcam MasterChef Confeitaria 2025 Crédito: Divulgação/Band

O sétimo episódio do MasterChef Confeitaria 2025, exibido nesta terça-feira (21), pegou fogo com brigas, tensão e uma eliminação polêmica. Johnlee deixou o programa após um duelo acirrado, enquanto Marina Queiroz escapou, mas saiu queimada com os jurados e com o público.

Durante a prova em grupo, os participantes precisaram preparar um bolo de casamento de três andares. Marina liderou a equipe lilás com Johnlee e Léo Salles, mas se irritou ao ver a equipe rival usando todos os fornos. “Vocês usaram todos os fornos, isso não é justo!”, disparou. O clima azedou ainda mais quando ela pegou todas as bailarinas, decretando “guerra” contra os adversários.

Na avaliação, o bolo de Marina foi criticado pelo sabor. Helena Rizzo anunciou a vitória da equipe rosa e ouviu a revolta da participante: “Não acho justo um bolo todo rachado ganhar porque ‘achei gostoso’. Me poupe”. A chef respondeu na hora: “Você não acha, Marina? Bem, a gente achou”. O climão rendeu repercussão nas redes.

No segundo desafio, Johnlee errou na sobremesa inspirada em Diego Lozano e foi eliminado. “Mostrei técnica e profissionalismo. Saio orgulhoso do que fiz”, afirmou.

Enquanto isso, Marina ficou novamente entre os piores, mas foi salva, o que revoltou os fãs do programa. Nas redes, ela foi acusada de ser “protegida da produção” e alvo de ironias. “Se essa pessoa chegou no Top 5 do MasterChef, qualquer um pode realizar seus sonhos”, escreveu um internauta. Já Johnlee recebeu apoio massivo e foi elogiado como “fenômeno” pelo público.

