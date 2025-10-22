Acesse sua conta
Cátia Fonseca tem celular furtado em padaria de São Paulo

Apresentadora foi vítima de distração criminosa em café nos Jardins e entregou à polícia carteira deixada pelos suspeitos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:19

Cátia Fonseca
Cátia Fonseca Crédito: Reprodução

A apresentadora Cátia Fonseca passou por um grande susto na manhã de segunda-feira (20) ao ter o celular furtado enquanto tomava café em uma padaria nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Cátia contou que foi abordada por uma mulher que aparentava ser estrangeira e pediu informações. Durante a conversa, um comparsa aproveitou a distração para levar o aparelho. “Ela chegou falando algumas coisas, parecia precisar de ajuda. De repente, percebi que meu celular tinha sumido”, relatou a apresentadora.

O furto, porém, deixou uma pista importante: o suspeito esqueceu a própria carteira no local. O item foi entregue à polícia, junto com o boletim de ocorrência registrado por Cátia logo após o episódio.

Apesar do susto, ela tranquilizou os fãs e afirmou estar bem. “Foi um alerta. Mesmo em lugares seguros, precisamos estar atentos”, disse.

O caso está sob investigação, e as autoridades buscam identificar os autores do golpe.

