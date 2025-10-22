Ator do SBT vive em situação de rua com gatos e cachorro após perder tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:48
Alejandro Landero, conhecido por interpretar o motorista Rigoberto em “Rosa Selvagem”, vive atualmente em situação de rua na Cidade do México. Aos 65 anos, o ator mora em uma praça no bairro La Condesa, na companhia de quatro gatos e um cachorro.
O artista, que alcançou fama nos anos 1990 quando a novela da Televisa foi exibida pelo SBT, perdeu tudo após a morte da esposa e uma sequência de negócios malsucedidos. Sem conseguir pagar o aluguel, passou a dormir em uma Kombi emprestada por um vizinho ou ao ar livre.
Ator de novela do SBT vive em situação de rua
Moradores da região se mobilizaram para ajudá-lo com alimentos e itens de higiene, além de tentar uma vaga para ele em um abrigo social. Em entrevista ao telejornal Imagen Noticias, Alejandro afirmou manter a fé mesmo diante das dificuldades:
“Estou em uma situação difícil, mas Deus sempre mostra os caminhos e coloca as pessoas certas em sua vida.”