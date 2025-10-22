Acesse sua conta
Ator do SBT vive em situação de rua com gatos e cachorro após perder tudo

Aos 65 anos, ator vive em praça na Cidade do México e recebe ajuda de vizinhos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:48

Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro
Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro Crédito: Reprodução

Alejandro Landero, conhecido por interpretar o motorista Rigoberto em “Rosa Selvagem”, vive atualmente em situação de rua na Cidade do México. Aos 65 anos, o ator mora em uma praça no bairro La Condesa, na companhia de quatro gatos e um cachorro.

O artista, que alcançou fama nos anos 1990 quando a novela da Televisa foi exibida pelo SBT, perdeu tudo após a morte da esposa e uma sequência de negócios malsucedidos. Sem conseguir pagar o aluguel, passou a dormir em uma Kombi emprestada por um vizinho ou ao ar livre.

Ator de novela do SBT vive em situação de rua

Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro por Reprodução
Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro por Reprodução
Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro por Reprodução
Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro por Reprodução
Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro por Reprodução
1 de 5
Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro por Reprodução

Moradores da região se mobilizaram para ajudá-lo com alimentos e itens de higiene, além de tentar uma vaga para ele em um abrigo social. Em entrevista ao telejornal Imagen Noticias, Alejandro afirmou manter a fé mesmo diante das dificuldades:

“Estou em uma situação difícil, mas Deus sempre mostra os caminhos e coloca as pessoas certas em sua vida.”

