SITUAÇÃO DELICADA

Ator do SBT vive em situação de rua com gatos e cachorro após perder tudo

Aos 65 anos, ator vive em praça na Cidade do México e recebe ajuda de vizinhos

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:48

Ator de novela do SBT vive em praça com gatos e cachorro Crédito: Reprodução

Alejandro Landero, conhecido por interpretar o motorista Rigoberto em “Rosa Selvagem”, vive atualmente em situação de rua na Cidade do México. Aos 65 anos, o ator mora em uma praça no bairro La Condesa, na companhia de quatro gatos e um cachorro.

O artista, que alcançou fama nos anos 1990 quando a novela da Televisa foi exibida pelo SBT, perdeu tudo após a morte da esposa e uma sequência de negócios malsucedidos. Sem conseguir pagar o aluguel, passou a dormir em uma Kombi emprestada por um vizinho ou ao ar livre.

Moradores da região se mobilizaram para ajudá-lo com alimentos e itens de higiene, além de tentar uma vaga para ele em um abrigo social. Em entrevista ao telejornal Imagen Noticias, Alejandro afirmou manter a fé mesmo diante das dificuldades: