Rodrigo Bocardi é acionado pela Procuradoria por dívida tributária de R$ 244 mil

Ex-Globo terá cinco dias para quitar imposto de pessoa jurídica de 2021 após notificação judicial

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:26

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução/Instagram

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional abriu um processo contra o jornalista Rodrigo Bocardi por uma dívida tributária de R$ 244 mil, referente ao imposto de pessoa jurídica de 2021. A ação, iniciada em 17 de setembro de 2025, estipula que o comunicador terá cinco dias para quitar o valor após receber a notificação oficial. A informação foi divulgada pelo F5, da Folha de S. Paulo.

Segundo informações do site, o débito está ligado a uma empresa de produção audiovisual registrada em nome de Bocardi. Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo, a Justiça pode determinar bloqueio de contas, investimentos e até penhora de bens do jornalista.

A advogada de Bocardi afirmou que as "medidas judiciais em andamento integram o curso normal de questionamentos e cobranças tributárias típicos da atividade empresarial". O processo, portanto, está ligado às atividades da empresa de produção de vídeos e programas do ex-apresentador.