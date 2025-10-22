Acesse sua conta
Rodrigo Bocardi é acionado pela Procuradoria por dívida tributária de R$ 244 mil

Ex-Globo terá cinco dias para quitar imposto de pessoa jurídica de 2021 após notificação judicial

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:26

Rodrigo Bocardi
Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução/Instagram

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional abriu um processo contra o jornalista Rodrigo Bocardi por uma dívida tributária de R$ 244 mil, referente ao imposto de pessoa jurídica de 2021. A ação, iniciada em 17 de setembro de 2025, estipula que o comunicador terá cinco dias para quitar o valor após receber a notificação oficial. A informação foi divulgada pelo F5, da Folha de S. Paulo.

Segundo informações do site, o débito está ligado a uma empresa de produção audiovisual registrada em nome de Bocardi. Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo, a Justiça pode determinar bloqueio de contas, investimentos e até penhora de bens do jornalista.

A advogada de Bocardi afirmou que as "medidas judiciais em andamento integram o curso normal de questionamentos e cobranças tributárias típicos da atividade empresarial". O processo, portanto, está ligado às atividades da empresa de produção de vídeos e programas do ex-apresentador. 

'Três Graças': marido de Arminda reaparece vivo e promete vingança contra a vilã

Atriz da Globo desabafa sobre a morte da namorada: ‘Como ficar sem você?’

Cátia Fonseca tem celular furtado em padaria de São Paulo

Este não é o único embate judicial de Bocardi. Em entrevista a Celso Giunti, o jornalista revelou que ingressou com uma ação contra a Globo, classificando como “injusta” sua saída da emissora, onde trabalhou por anos.

Dívidas Justiça Rodrigo Bocardi

