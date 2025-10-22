Rodrigo Bocardi é acionado pela Procuradoria por dívida tributária de R$ 244 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:26
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional abriu um processo contra o jornalista Rodrigo Bocardi por uma dívida tributária de R$ 244 mil, referente ao imposto de pessoa jurídica de 2021. A ação, iniciada em 17 de setembro de 2025, estipula que o comunicador terá cinco dias para quitar o valor após receber a notificação oficial. A informação foi divulgada pelo F5, da Folha de S. Paulo.
Segundo informações do site, o débito está ligado a uma empresa de produção audiovisual registrada em nome de Bocardi. Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo, a Justiça pode determinar bloqueio de contas, investimentos e até penhora de bens do jornalista.
Rodrigo Bocardi
A advogada de Bocardi afirmou que as "medidas judiciais em andamento integram o curso normal de questionamentos e cobranças tributárias típicos da atividade empresarial". O processo, portanto, está ligado às atividades da empresa de produção de vídeos e programas do ex-apresentador.
Este não é o único embate judicial de Bocardi. Em entrevista a Celso Giunti, o jornalista revelou que ingressou com uma ação contra a Globo, classificando como “injusta” sua saída da emissora, onde trabalhou por anos.