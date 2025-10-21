Acesse sua conta
Saiba o que tem nas estátuas da mansão de Arminda em ‘Três Graças’

Novela que começou nesta segunda-feira (20) dá pista de segredo e clima de mistério

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:21

Segredo será desvendado na trama
Crédito: Reprodução | Globo

Nesta segunda-feira (20), estreou “Tres Graças”, a novela das nove da Globo, que substitui “Vale Tudo”. A trama que mostra a saga de uma mãe batalhadora, Gerluce (Sophie Charlotte), que luta para criar a filha Joélly (Alana Cabral), com a ajuda da mãe, Lígia Maria das Graças (Dira Paes), já iniciou com mistério, que promete entreter o público nos próximos capítulos.

Arminda em Três Graças

