MISTÉRIO

Saiba o que tem nas estátuas da mansão de Arminda em ‘Três Graças’

Novela que começou nesta segunda-feira (20) dá pista de segredo e clima de mistério

Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:21

Segredo será desvendado na trama Crédito: Reprodução | Globo

Nesta segunda-feira (20), estreou “Tres Graças”, a novela das nove da Globo, que substitui “Vale Tudo”. A trama que mostra a saga de uma mãe batalhadora, Gerluce (Sophie Charlotte), que luta para criar a filha Joélly (Alana Cabral), com a ajuda da mãe, Lígia Maria das Graças (Dira Paes), já iniciou com mistério, que promete entreter o público nos próximos capítulos.

Gerluce que trabalha como cuidadora na mansão de Arminda (Grazi Massafera), que faz parte de um esquema de falsificação de medicamentos ao lado de Santiago Ferette (Murilo Benício), terminou vendo mais do que devia na residência da vilá nesta segunda, deixando um ar de mistério no ar.

O capítulo termina quando Gerluce chega na residência e não encontra ninguém, por isso, vai andando de cômodo em cômodo, até que volta para o térreo da residência, abre uma porta que fica no centro da sala, e encontra três estátuas. Em seguida, Arminda, e a mãe da vilã, Josefa (Arlete Salles) aparecem e ficam chocadas com a atitude da mocinha.

A obra é intitulada como “Três Graças”, já que se refere a três mulheres, inclusive é uma simbologia do pingente que Lígia, mãe de Gerluce usa. No entanto, o público ficou curioso do motivo do choque de Arminda e Josefa a simples descoberta de Gerluce.

É que as estátuas guardam o dinheiro de um esquema ilegal de falsificação de remédios que a vilã mantém em sociedade com o amante Ferette. Na sequência da cena, Josefe, no entanto, compartilhará os segredos familiares para a cuidadora e como a obra de arte foi parar a residência.

"Chama-se 3 Graças e tem mais de 200 anos. Rogério, o falecido marido de Arminda, é que trouxe da Itália. Feita por um grande artista de lá! Ele sempre disse que ela valia muito. Ficava num lugar de honra lá na sala", explicará.

A matriarca ainda explicará como o genro morreu. “Uma tristeza, a lancha explodiu. O corpo dele nunca foi encontrado. Depois disso a Arminda mudou muito. Sabe, quando recebeu a notícia. Ela não derramou nem uma lágrima. Acho que foi o trauma”, dirá.