Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Belo comenta críticas atribuídas a colega de Três Graças: 'Haters'

Cantor rebateu supostas declarações de veterano da TV Globo sobre sua atuação

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:11

Cantor Belo
Cantor Belo Crédito: SBT

O cantor Belo decidiu falar após virem à tona supostas críticas de colega do elenco de "Três Graças", nova novela da TV Globo que estreou nesta segunda-feira (20). De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, um veterano está sem paciência para contracenar com Belo, que não estaria conseguindo trazer profundidade na interpretação para viver Misael. 

Este ator em específico teria reclamado que o artista não “degusta” o texto. Já nos bastidores haveria ainda uma insatisfação em relação a um papel de tanto destaque dado a alguém que está começando na teledramaturgia e que não trabalhava como ator, mas sim como cantor. O valor do salário recebido pelo pagodeiro também estaria incomodando. 

Cantor Belo

Belo por Reprodução
Cantor Belo por Divulgação
Belo por Divulgação
Cantor Belo por SBT
Belo por Divulgação
Tatá Werneck e Belo por Reprodução
Belo e Rayane estão o cruzeiro "Belo em Alto Mar" por Reprodução / Redes Sociais
Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos por Reprodução
1 de 8
Belo por Reprodução

LEIA MAIS

Veja as críticas que Belo recebeu de colega de elenco de 'Três Graças'

Confira 4 motivos para assistir 'Três Graças', nova novela de Agnaldo Silva 

Descubra curiosidades sobre Sophie Charlotte, no ar em 'Três Graças'

O que Belo disse?

Em resposta ao portal Hugo Gloss, Belo comentou o assunto e rebateu as declarações que foram atribuídas a um colega de cena. "Não tem sentido nenhum. Mas está tudo bem, temos nossos haters, estou acostumado com haters". 

O personagem de Belo

Na trama das 9 de Aguinaldo Silva, Belo vive Misael, personagem que enfrenta uma tragédia pessoal ao perder a esposa em decorrência do uso de medicamentos adulterados. A dor o impulsiona a buscar justiça, tornando-se um dos principais antagonistas do vilão Ferretti, interpretado por Murilo Benício.

Leia mais

Imagem - Belo recebe críticas de colega de elenco sobre atuação em 'Três Graças'

Belo recebe críticas de colega de elenco sobre atuação em 'Três Graças'

Imagem - Rafa Justus opina sobre uso de roupas decotadas e consumo de álcool

Rafa Justus opina sobre uso de roupas decotadas e consumo de álcool

Imagem - Programa de Virginia no SBT será cancelado? Emissora quebra silêncio

Programa de Virginia no SBT será cancelado? Emissora quebra silêncio

Tags:

Globo Novela Três Graças

Mais recentes

Imagem - Como é a mansão do cantor Belo no Rio avaliada em R$ 10 milhões

Como é a mansão do cantor Belo no Rio avaliada em R$ 10 milhões
Imagem - Aprenda a encontrar o tom de base ideal para pele negra

Aprenda a encontrar o tom de base ideal para pele negra
Imagem - Aprenda o truque dos lábios de cereja que celebridades estão usando

Aprenda o truque dos lábios de cereja que celebridades estão usando

MAIS LIDAS

Imagem - O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador
01

O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
03

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar