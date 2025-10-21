Belo comenta críticas atribuídas a colega de Três Graças: 'Haters'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:11
O cantor Belo decidiu falar após virem à tona supostas críticas de colega do elenco de "Três Graças", nova novela da TV Globo que estreou nesta segunda-feira (20). De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, um veterano está sem paciência para contracenar com Belo, que não estaria conseguindo trazer profundidade na interpretação para viver Misael.
Este ator em específico teria reclamado que o artista não “degusta” o texto. Já nos bastidores haveria ainda uma insatisfação em relação a um papel de tanto destaque dado a alguém que está começando na teledramaturgia e que não trabalhava como ator, mas sim como cantor. O valor do salário recebido pelo pagodeiro também estaria incomodando.
Cantor Belo
Em resposta ao portal Hugo Gloss, Belo comentou o assunto e rebateu as declarações que foram atribuídas a um colega de cena. "Não tem sentido nenhum. Mas está tudo bem, temos nossos haters, estou acostumado com haters".
Na trama das 9 de Aguinaldo Silva, Belo vive Misael, personagem que enfrenta uma tragédia pessoal ao perder a esposa em decorrência do uso de medicamentos adulterados. A dor o impulsiona a buscar justiça, tornando-se um dos principais antagonistas do vilão Ferretti, interpretado por Murilo Benício.