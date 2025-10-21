POLÊMICA

Belo comenta críticas atribuídas a colega de Três Graças: 'Haters'

Cantor rebateu supostas declarações de veterano da TV Globo sobre sua atuação

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:11

Cantor Belo Crédito: SBT

O cantor Belo decidiu falar após virem à tona supostas críticas de colega do elenco de "Três Graças", nova novela da TV Globo que estreou nesta segunda-feira (20). De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, um veterano está sem paciência para contracenar com Belo, que não estaria conseguindo trazer profundidade na interpretação para viver Misael.

Este ator em específico teria reclamado que o artista não “degusta” o texto. Já nos bastidores haveria ainda uma insatisfação em relação a um papel de tanto destaque dado a alguém que está começando na teledramaturgia e que não trabalhava como ator, mas sim como cantor. O valor do salário recebido pelo pagodeiro também estaria incomodando.

O que Belo disse?

Em resposta ao portal Hugo Gloss, Belo comentou o assunto e rebateu as declarações que foram atribuídas a um colega de cena. "Não tem sentido nenhum. Mas está tudo bem, temos nossos haters, estou acostumado com haters".

O personagem de Belo