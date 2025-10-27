NOVO CASAL?

Belo é flagrado com mulher misteriosa enquanto namorada está confinada em 'A Fazenda 17'

Cantor deixou evento na madrugada de domingo (26) acompanhado

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:09

Belo e Rayane Figliuzzi Crédito: Reprodução

O cantor Belo foi flagrado na madrugada deste domingo (26) deixando um evento no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro, acompanhado de uma mulher loira ainda não identificada. A cena ocorreu após sua apresentação, que terminou por volta das 5h30 da manhã. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A aparição gerou burburinho nas redes sociais, já que o artista namora Rayane Figliuzzi, atualmente confinada em A Fazenda 17, reality da Record. Fontes próximas ao casal apontam que os dois enfrentam uma crise no relacionamento, mas teriam combinado manter as aparências enquanto a influenciadora participa do programa.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando, Belo teria dito a amigos que “agradeceu por ela ter entrado no reality”, mas que não pretende confirmar publicamente uma separação antes do fim do confinamento. A jornalista Gaby Cabrini, no entanto, afirmou que o cantor já estaria solteiro.

Em contato recente com Leo Dias, Belo negou o rompimento e disse estar “respeitando o momento da companheira”. Contratado da TV Globo até 2027, o cantor afirmou que, por contrato, não pode se envolver em campanhas ou mutirões de torcida.