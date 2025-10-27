Acesse sua conta
Belo é flagrado com mulher misteriosa enquanto namorada está confinada em 'A Fazenda 17'

Cantor deixou evento na madrugada de domingo (26) acompanhado

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:09

O cantor Belo foi flagrado na madrugada deste domingo (26) deixando um evento no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro, acompanhado de uma mulher loira ainda não identificada. A cena ocorreu após sua apresentação, que terminou por volta das 5h30 da manhã. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A aparição gerou burburinho nas redes sociais, já que o artista namora Rayane Figliuzzi, atualmente confinada em A Fazenda 17, reality da Record. Fontes próximas ao casal apontam que os dois enfrentam uma crise no relacionamento, mas teriam combinado manter as aparências enquanto a influenciadora participa do programa.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando, Belo teria dito a amigos que “agradeceu por ela ter entrado no reality”, mas que não pretende confirmar publicamente uma separação antes do fim do confinamento. A jornalista Gaby Cabrini, no entanto, afirmou que o cantor já estaria solteiro.

Em contato recente com Leo Dias, Belo negou o rompimento e disse estar “respeitando o momento da companheira”. Contratado da TV Globo até 2027, o cantor afirmou que, por contrato, não pode se envolver em campanhas ou mutirões de torcida.

Apesar das polêmicas, Belo segue focado em sua carreira artística e nas gravações da novela Três Graças, sua estreia como ator. A performance do músico nas telinhas chegou a receber elogios públicos de Gracyanne Barbosa, sua ex-mulher, que celebrou o novo momento do artista.

