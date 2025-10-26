POLÊMICA

Luana Piovani ironiza esposa de Justus após fala sobre ricos: 'Desejo vida eterna 6x1'

Atriz compartilhou crítica ácida em resposta à fala de Ana Paula Siebert, que afirmou que brasileiros “apedrejam empresários”

Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 09:04

Luana rebate fala de Ana Paula Siebert sobre “preconceito contra ricos” Crédito: Reprodução

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais com uma alfinetada certeira. A atriz reagiu à fala de Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, que afirmou em um podcast que os ricos sofrem preconceito no Brasil e que o país “apedreja empresários”.

Em tom irônico, Luana repostou um comentário da jornalista Laís Gouveia com uma crítica contundente:

“Então vou destilar meu ‘preconceito’: só desejo a você uma vida eterna numa escala 6x1, sem direito a botox e no único dia de folga uma casa imensa para faxinar. E sem babá para cuidar dos herdeiros. Te vira. Quero ver ter tempo livre para bostejar nas redes.”

A reação veio após Siebert afirmar que o brasileiro “demoniza quem tem sucesso” e deveria enxergar empresários como inspiração. “Os empresários dão emprego, oportunidade, têm coragem. O Brasil tem isso de não aplaudir o empresário”, disse a influenciadora no podcast Firmino Cortada.

Ana Paula também defendeu que o tema da desigualdade deveria gerar aprendizado, e não ataques. “Uns não têm o básico e outros têm demais, mas acho que isso tem que ser uma janela para buscar inspiração, e não para ser agredido”, afirmou.