Luana Piovani ironiza esposa de Justus após fala sobre ricos: 'Desejo vida eterna 6x1'

Atriz compartilhou crítica ácida em resposta à fala de Ana Paula Siebert, que afirmou que brasileiros “apedrejam empresários”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 09:04

Luana rebate fala de Ana Paula Siebert sobre “preconceito contra ricos”
Luana rebate fala de Ana Paula Siebert sobre “preconceito contra ricos” Crédito: Reprodução

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais com uma alfinetada certeira. A atriz reagiu à fala de Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, que afirmou em um podcast que os ricos sofrem preconceito no Brasil e que o país “apedreja empresários”.

Em tom irônico, Luana repostou um comentário da jornalista Laís Gouveia com uma crítica contundente:

As polêmicas de Luana Piovani

Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Neymar processou Luana por injúria e difamação, e pediu indenização de R$ 50 mil por tê-lo chamado de "escroto" e "mau-caráter" ao apoiar a chamada PEC das praias. Luana, por sua vez, recusou a proposta de acordo, que incluía um pedido de desculpas público por Reprodução/Instagram
Em um story no Instagram, a protagonista de "A Mulher Invisível" compartilhou uma publicação e aproveitou para alfinetar o ex-marido de Grazi Massafera. "Bora, mulherada! Bora parar de ser 'vítima' de fuça 'bonita'. Está aí o Brad Pitt que não vale nada" por Reprodução / Redes Sociais
Mortes Caraíva: Luana Piovani atacou a polícia baiana, que foi apontada por familiares e amigos de um guia turístico morto durante uma operação policial no estado por Rede Social
Luana criticou o uso da imagem de crianças em campanhas publicitárias, e fãs apontaram indiretas à influenciadora Virgínia. A polêmica viralizou. por Reprodução/Edilson Rodrigues/Agência Senado
Após o cantor defender a esposa Virgínia em meio a críticas, Luana disparou: “Cada um com seu conteúdo”. A internet entendeu como ironia ao estilo do cantor por Reprodução/Instagram
O namoro com Dado terminou em escândalo, após Luana acusá-lo de agressão física. O caso ganhou grande repercussão na época. por Reprodução
Após Wanessa reatar com Dado Dolabella, Luana fez postagens enigmáticas nas redes. Internautas interpretaram como recado direto para a cantora. por Reprodução
Luana Piovani usou as redes sociais para se posicionar contra a absolvição de Daniel Alves, após a Justiça espanhola anular sua condenação por agressão sexual.  por Reprodução/Instagram
Luana Piovani é processada por Sari Corte Real após ter criticado, nas redes sociais, a decisão judicial relacionada à morte do menino Miguel, que caiu do nono andar de um prédio no Recife. Condenada por abandono de incapaz com resultado em morte, Sari alega que as declarações de Piovani lhe causaram danos morais e está pedindo uma indenização de R$ 50 mil. por Reprodução Redes Sociais / TV Globo
Luana e Pedro, pai de seus filhos, já protagonizaram diversas trocas de farpas nas redes, especialmente sobre a criação dos filhos. por Reprodução
Luana Piovani criticou Pedro Scooby nas redes sociais e o chamou de ingrato por mover processo contra ela por Reprodução/ Instagram
1 de 12
Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram

“Então vou destilar meu ‘preconceito’: só desejo a você uma vida eterna numa escala 6x1, sem direito a botox e no único dia de folga uma casa imensa para faxinar. E sem babá para cuidar dos herdeiros. Te vira. Quero ver ter tempo livre para bostejar nas redes.”

A reação veio após Siebert afirmar que o brasileiro “demoniza quem tem sucesso” e deveria enxergar empresários como inspiração. “Os empresários dão emprego, oportunidade, têm coragem. O Brasil tem isso de não aplaudir o empresário”, disse a influenciadora no podcast Firmino Cortada.

Ana Paula também defendeu que o tema da desigualdade deveria gerar aprendizado, e não ataques. “Uns não têm o básico e outros têm demais, mas acho que isso tem que ser uma janela para buscar inspiração, e não para ser agredido”, afirmou.

A fala, vista por internautas como desconectada da realidade social do país, viralizou e virou alvo de críticas. Entre as reações, a de Luana Piovani foi a mais comentada, com milhares de curtidas e apoio de seguidores que elogiaram sua “resposta afiada e necessária”.

Luana Piovani ana Paula Siebert

