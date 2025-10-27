SORORIDADE

Luana Piovani expõe supostas provas de agressão de Dado Dolabella à namorada

Atriz compartilhou registros publicados por amiga de Marcela Tomaszewki; modelo nega violência e aciona advogado

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:48

Luana Piovani divulga vídeos com supostas provas de agressão de Dado à namorada Crédito: Reprodução

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais neste domingo (26) ao compartilhar vídeos e fotos que seriam provas de uma suposta agressão de Dado Dolabella contra a namorada, a modelo Marcela Tomaszewki. As imagens foram divulgadas inicialmente por Rafa Clemente, amiga da jovem, que afirmou ter retomado contato com Marcela após saber que ela poderia ter sido vítima de violência.

Nos vídeos, a modelo aparece abalada, dizendo que “deve ter merecido isso” após uma discussão sobre o tempero de uma refeição. Rafa também publicou fotos que mostram hematomas nas mãos, braços e peito de Marcela, registros que, segundo ela, foram enviados pela própria modelo ao pedir ajuda.

“Teve agressão sim, Dado Dolabella, você é um covarde”, escreveu Rafa em uma das postagens.

De acordo com informações do jornalista Matheus Baldi, do Fofocalizando, e confirmadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o casal teria discutido no apartamento de Marcela, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Testemunhas relataram que o desentendimento começou de forma verbal e evoluiu para agressões físicas.

Na noite de sábado (25), Marcela publicou um vídeo ao lado de Dado negando os rumores: “Estamos bem. Não aconteceu nada do que estão falando”, afirmou a modelo. O ator completou: “É isso, paz e amor.” Horas depois, o vídeo foi apagado, e Marcela voltou às redes para informar que qualquer contato sobre o caso deve ser feito por meio de seu advogado.

“Eu acho que não tem por que eu vir aqui falar mais nada. Já falei demais”, declarou a jovem.

Marcela volta a falar após acusação de agressão

A agora ex-namorada de Dado Dolabella, voltou a se pronunciar sobre a suposta agressão cometida pelo ator. Em vídeos publicados nos Stories, ela declarou que “só quer paz” após a repercussão de imagens em que aparece com hematomas e afirma ter sido agredida.

“Diante de tudo que está rolando na internet desde ontem, eu vou deixar o contato do meu advogado aqui, porque acho que não tenho mais o que falar. Só quero paz”, disse Marcela.

Segundo o advogado da modelo, Diego Candido, ela teria sido coagida a gravar um vídeo negando as agressões, a pedido do ator e de sua defensora. “A vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido. No entanto, devidamente orientada, resolveu denunciar a violência de gênero da qual foi vítima”, afirmou o jurista.

O advogado também confirmou que o casal está separado e que Marcela formalizou a denúncia contra Dado Dolabella.