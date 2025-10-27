Acesse sua conta
Resumo de ‘Três Graças’: Raul volta a ser ameaçado por Bagdá no capítulo desta segunda (27)

Arminda enfrenta a própria mãe e Gilmar tenta se reaproximar de Gerluce na novela das nove

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:41

Raul é ameaçado por Bagdá e ignora ordens do bandido em Três Graças
Raul é ameaçado por Bagdá e ignora ordens do bandido em Três Graças Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

O clima esquenta em Três Graças nesta segunda-feira (27). Raul (Paulo Mendes) volta a ser ameaçado por Bagdá (Xamã), que exige o pagamento de uma dívida em até sete dias. O bandido ainda toma o relógio que o pai do rapaz havia dado como lembrança, deixando o jovem desesperado.

Mesmo sob risco, Raul decide procurar Joélly (Alana Cabral), que espera um filho dele. O encontro dos dois promete emocionar e aumentar a tensão entre os personagens da comunidade da Chacrinha.

Três Graças: núcleo jovem e adjacências

O bebê de Joélly é fruto do romance com Raul (Paulo Mendes), rapaz rico que passou a frequentar a Chacrinha em busca de drogas. por Divulgação
Raul é filho de Arminda e neto de Josefa, um jovem introspectivo que sofre com o desprezo da mãe e se isola em seus conflitos internos. por Divulgação
Arminda (Grazi Massafera) por Divulgação
Arminda é a viúva de Rogério e amante de Santiago Ferette, com quem compartilha segredos e negócios ilícitos. Vive em um casarão de luxo em São Paulo, onde esconde dinheiro dentro de uma escultura neoclássica. por Divulgação
Kellen (Luiza Rosa) e Joélly (Alana Cabral) por Divulgação
Xamã viverá o traficante Bagdá por Divulgação
1 de 6
O bebê de Joélly é fruto do romance com Raul (Paulo Mendes), rapaz rico que passou a frequentar a Chacrinha em busca de drogas.

Enquanto isso, Arminda (Grazi Massafera) se mostra cada vez mais influenciada por Ferette (Murilo Benício). A vilã chega a cogitar internar a própria mãe, Josefa (Arlete Salles), em um asilo, em mais um gesto frio e calculado.

‘Três Graças’: Joélly é enganada por vilã e acaba vendendo a própria filha

O que é Hipertensão Arterial Pulmonar, doença de Lígia em 'Três Graças'

Gerluce se assusta com valor milionário de estátua em 'Três Graças'

No outro núcleo, Gilmar (Amaury Lorenzo) tenta se reaproximar de Gerluce (Sophie Charlotte) após o fim do relacionamento, mas é flagrado por Paulinho (Romulo Estrela), que o adverte para não atormentar a ex.

O capítulo ainda apresenta a chegada de Alaíde (Juliana Alves) e seus pais, surpreendendo Rivaldo (Augusto Madeira). Já Lorena (Alanis Guillen) se reencontra com Maggie (Mell Muzzillo) e a convida para jantar, movimentando ainda mais os rumos da trama de Aguinaldo Silva.

Leia mais

