Resumo de ‘Três Graças’: Raul volta a ser ameaçado por Bagdá no capítulo desta segunda (27)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:41
O clima esquenta em Três Graças nesta segunda-feira (27). Raul (Paulo Mendes) volta a ser ameaçado por Bagdá (Xamã), que exige o pagamento de uma dívida em até sete dias. O bandido ainda toma o relógio que o pai do rapaz havia dado como lembrança, deixando o jovem desesperado.
Mesmo sob risco, Raul decide procurar Joélly (Alana Cabral), que espera um filho dele. O encontro dos dois promete emocionar e aumentar a tensão entre os personagens da comunidade da Chacrinha.
Três Graças: núcleo jovem e adjacências
Enquanto isso, Arminda (Grazi Massafera) se mostra cada vez mais influenciada por Ferette (Murilo Benício). A vilã chega a cogitar internar a própria mãe, Josefa (Arlete Salles), em um asilo, em mais um gesto frio e calculado.
No outro núcleo, Gilmar (Amaury Lorenzo) tenta se reaproximar de Gerluce (Sophie Charlotte) após o fim do relacionamento, mas é flagrado por Paulinho (Romulo Estrela), que o adverte para não atormentar a ex.
O capítulo ainda apresenta a chegada de Alaíde (Juliana Alves) e seus pais, surpreendendo Rivaldo (Augusto Madeira). Já Lorena (Alanis Guillen) se reencontra com Maggie (Mell Muzzillo) e a convida para jantar, movimentando ainda mais os rumos da trama de Aguinaldo Silva.