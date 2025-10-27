Quem são os 10 filhos de Mauricio de Sousa que viraram personagens da Turma da Mônica

Acesse sua conta
  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:53

Filhos de Mauricio de Sousa
Filhos de Mauricio de Sousa Crédito: Reprodução

O gênio dos quadrinhos Mauricio de Sousa completa 90 anos nesta segunda-feira (27) e celebra a data com o lançamento de um filme sobre sua vida, que já está em cartaz nos cinemas. Por questões de saúde e mobilidade, o desenhista deve comemorar o aniversário em casa, em São Paulo, cercado pela família.

Casado há 52 anos com Alice Takeda, de 76, sua quarta esposa, o criador da turminha mais famosa do Brasil é pai de dez filhos, e todos eles viraram personagens do universo da Turma da Mônica. Boa parte segue trabalhando na Mauricio de Sousa Produções (MSP), empresa avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, que reúne HQs, animações, filmes, séries e produtos licenciados.

Mônica Spada e Sousa

A segunda filha de Mauricio, Mônica Spada, hoje com 65 anos, inspirou a protagonista da turminha em 1963, quando tinha apenas 2 anos. Formada em Desenho Industrial, começou vendendo produtos do Parque da Mônica e hoje é diretora-executiva da MSP.

Magali Spada e Sousa

Com 64 anos, Magali inspirou a melhor amiga da Mônica, doce, calma e apaixonada por melancia. Roteirista, também atua na produção de histórias e projetos da empresa do pai.

Maurício Spada e Sousa

O filho homônimo de Mauricio inspirou o Professor Spada (ou Dr. Spam), personagem das HQs. Ele faleceu em 2016, aos 44 anos, vítima de um infarto fulminante.

Mauro Sousa

Com 37 anos, Mauro Sousa é ator, cantor, dublador e diretor de eventos da MSP. Ele inspirou o Nimbus, garoto curioso e apaixonado por mágica. Mauro interpreta o próprio pai no novo filme biográfico e é casado há 18 anos com o produtor Rafael Piccin, com quem mantém um relacionamento aberto.

Maurício Takeda e Sousa

Inspirado em seu jeito livre e questionador, o personagem Do Contra nasceu em 1994. Hoje com 36 anos, Maurício é baterista, casado com a artista plástica Camila Braga e pai de uma menina de 10 meses.

Marina Takeda e Sousa

Filha de Mauricio com Alice Takeda, Marina, de 39 anos, inspirou a personagem homônima, conhecida pelo talento com os desenhos. Ela é diretora de conteúdo da MSP, casada com um terapeuta e mãe de dois filhos.

Vanda e Valéria Signorelli e Sousa

As gêmeas Vanda e Valéria, de 54 anos, inspiraram as personagens da Turma da Mônica Jovem. Fruto do segundo casamento do cartunista, com Vera Lúcia Signorelli, elas não trabalham na MSP, mas participam frequentemente de eventos e homenagens ao pai.

Mariângela Spada e Sousa

A filha mais velha de Mauricio, Mariângela, de 66 anos, inspirou Maria Cebolinha, a irmã bebê do Cebolinha. Diferente dos irmãos, ela leva uma vida longe dos holofotes e não atua na empresa.

Marcelo Pereira de Sousa

O mais novo dos dez filhos, Marcelo, de 26 anos, deu origem ao personagem Marcelinho, criado em 2015. Formado em Comunicação Social, ele morava no interior de São Paulo e agora trabalha em projetos da empresa ao lado da irmã Mônica.

