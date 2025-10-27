POLÊMICA

Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Ator volta a ser denunciado, agora pela modelo Marcela Tomaszewski, e revive histórico de violência

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:54

Dado Dolabella acumula cinco acusações de agressão

O ator Dado Dolabella voltou a ser alvo de uma nova acusação de agressão, desta vez feita por sua então namorada, Marcela Tomaszewski. A modelo registrou boletim de ocorrência após a divulgação de um vídeo em que aparece chorando, com marcas pelo corpo, dizendo ter sido agredida.

A denúncia foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo o advogado de Marcela, Diego Candido, ela foi pressionada por Dado e por sua advogada a negar publicamente o caso, chegando a gravar um vídeo desmentindo a agressão antes de formalizar a queixa.

Mas essa não é uma situação isolada. Ao longo da carreira, Dado Dolabella já foi acusado de agredir cinco mulheres diferentes, incluindo atrizes e ex-companheiras.

Luana Piovani

O primeiro caso veio à tona em 2008, quando a atriz Luana Piovani, então namorada do ator, denunciou Dado por empurrões em uma boate no Rio de Janeiro. Uma camareira que tentou intervir também foi agredida. O ator acabou condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto, além de indenizar a funcionária.

Viviane Sarahyba

Em 2009, já casado com Viviane Sarahyba, Dado voltou a ser denunciado por agressão física e ameaças. A Justiça determinou medidas restritivas e, posteriormente, o ator foi condenado a penas alternativas equivalentes a um ano e quinze dias de prisão.

Marina Dolabella

Em 2020, sua prima e ex-namorada Marina Dolabella o acusou de tapas, socos e puxões de cabelo após sete meses de relacionamento. A Justiça concedeu uma medida protetiva impedindo que o ator se aproximasse dela.

Dani Souza

Durante o reality “A Fazenda”, em 2009, a modelo Dani Souza, conhecida como Mulher Samambaia, contou anos depois que foi atingida por um chicote durante uma festa no confinamento. O episódio, segundo ela, não gerou punição dentro do programa.

