Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:54
O ator Dado Dolabella voltou a ser alvo de uma nova acusação de agressão, desta vez feita por sua então namorada, Marcela Tomaszewski. A modelo registrou boletim de ocorrência após a divulgação de um vídeo em que aparece chorando, com marcas pelo corpo, dizendo ter sido agredida.
A denúncia foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo o advogado de Marcela, Diego Candido, ela foi pressionada por Dado e por sua advogada a negar publicamente o caso, chegando a gravar um vídeo desmentindo a agressão antes de formalizar a queixa.
Mas essa não é uma situação isolada. Ao longo da carreira, Dado Dolabella já foi acusado de agredir cinco mulheres diferentes, incluindo atrizes e ex-companheiras.
[CONTEÚDO SENSÍVEL] Ferimentos de Marcela Tomaszewki
Luana Piovani
O primeiro caso veio à tona em 2008, quando a atriz Luana Piovani, então namorada do ator, denunciou Dado por empurrões em uma boate no Rio de Janeiro. Uma camareira que tentou intervir também foi agredida. O ator acabou condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto, além de indenizar a funcionária.
Viviane Sarahyba
Em 2009, já casado com Viviane Sarahyba, Dado voltou a ser denunciado por agressão física e ameaças. A Justiça determinou medidas restritivas e, posteriormente, o ator foi condenado a penas alternativas equivalentes a um ano e quinze dias de prisão.
Dado Dolabella foi acusado de agredir cinco mulheres
Marina Dolabella
Em 2020, sua prima e ex-namorada Marina Dolabella o acusou de tapas, socos e puxões de cabelo após sete meses de relacionamento. A Justiça concedeu uma medida protetiva impedindo que o ator se aproximasse dela.
Dani Souza
Durante o reality “A Fazenda”, em 2009, a modelo Dani Souza, conhecida como Mulher Samambaia, contou anos depois que foi atingida por um chicote durante uma festa no confinamento. O episódio, segundo ela, não gerou punição dentro do programa.
Wanessa Camargo
Em 2024, Dado foi acusado de empurrar Wanessa Camargo, com quem mantinha um relacionamento, durante uma discussão em um bar na Barra da Tijuca, no Rio. Fontes relataram que a briga teria sido motivada por ciúmes. A assessoria da cantora preferiu não comentar o caso.