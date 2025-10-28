Acesse sua conta
'Três Graças': Arminda choca ao deixar a mãe ferida após atropelamento

Nos próximos capítulos da novela das nove, personagem de Grazi mostrará sua face mais cruel e abandonará Josefa após acidente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:16

Arminda (Grazi Massafera)
Arminda (Grazi Massafera) Crédito: Divulgação

A vilania de Arminda, vivida por Grazi Massafera, vai atingir um novo nível nos próximos capítulos de Três Graças, novela das nove da Globo. A personagem deixará a própria mãe, Josefa (Arlete Salles), ferida após ser atropelada em uma sequência que promete chocar o público.

Tudo começa após uma discussão intensa entre mãe e filha. Confusa e exausta das humilhações, Josefa decide fugir de casa, gritando: “Minha filha quer me matar!”. Ao atravessar a rua sem olhar para os lados, ela é atingida por um ônibus em alta velocidade.

Em vez de socorrer a idosa, Arminda assiste à cena sem demonstrar emoção. “É claro que ela está morta”, dirá a vilã friamente. O porteiro Rivaldo (Augusto Madeira) e Gerluce (Sophie Charlotte) presenciam tudo e ficam horrorizados com a frieza da milionária.

Arminda em Três Graças

Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo

“Que espécie de filha é a senhora, me diz?”, questiona Gerluce, revoltada. Para surpresa de todos, Josefa começa a se mexer e murmura: “Eu ainda estou aqui...”. Gerluce tenta ajudá-la, mas Arminda insiste em impedir o socorro.

A cuidadora e Raul (Paulo Mendes), no entanto, conseguem levar a idosa de volta para casa. Ainda desnorteada, Josefa desabafa: “Hospital, necrotério, crematório... Só depois de morta!”.

As cenas estão previstas para ir ao ar nos próximos capítulos, marcando um dos momentos mais impactantes da trama escrita por Aguinaldo Silva.

Tags:

tv Globo Novela Três Graças

