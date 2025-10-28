Acesse sua conta
Virginia Fonseca ou Vini Jr.? Descubra quem tem a maior fortuna do novo casal do momento

Influenciadora e jogador estariam vivendo um affair e somam uma das maiores fortunas entre celebridades brasileiras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:31

Virginia e Vini Jr. estariam vivendo um affair
Virginia e Vini Jr. estariam vivendo um affair Crédito: Reprodução

Parece que o suposto romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. vai muito além dos holofotes, ele também une duas das maiores fortunas entre as celebridades brasileiras. Embora nenhum dos dois tenha confirmado o relacionamento, o possível casal já desperta curiosidade pelo patrimônio impressionante que cada um construiu em áreas completamente diferentes, a influencer com sua marca de beleza e o craque com o sucesso no futebol europeu.

No mundo da influência digital, Virginia Fonseca reina absoluta. Com mais de 50 milhões de seguidores e o título de brasileira com maior engajamento online, ela transformou sua imagem em um império. Só a WePink, sua marca de cosméticos, faturou R$ 750 milhões em 2024, segundo dados apresentados por ela no Senado. Além disso, Virginia coleciona bens de luxo: uma mansão em Goiânia, uma casa em Mangaratiba avaliada em R$ 27 milhões e um jatinho particular de até R$ 29 milhões.

Já no campo esportivo, Vinicius Jr. também não fica atrás. O atacante do Real Madrid é o sexto jogador mais bem pago do mundo, com um salário anual de US$ 60 milhões (cerca de R$ 326 milhões). Ele ainda é dono de uma mansão avaliada em R$ 20 milhões na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, equipada com piscina climatizada, sauna, boate subterrânea e elevador.

Com números tão altos, Virginia e Vini Jr. formariam um casal de bilhões, unindo a potência do marketing digital com a força global do futebol. E, se o affair realmente for verdade, o Brasil acaba de ganhar o seu casal mais milionário.

