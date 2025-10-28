Acesse sua conta
Susana Vieira causa climão no Criança Esperança ao brincar que já foi 'criança pobre esperando PIX'

A atriz foi criticada após comentários polêmicos durante o especial solidário da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:06

Susana Vieira é criticada após fala polêmica no Criança Esperança
Susana Vieira é criticada após fala polêmica no Criança Esperança Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante o especial do Criança Esperança 2025, exibido na noite desta segunda-feira (27), a atriz Susana Vieira protagonizou um dos momentos mais comentados e controversos da transmissão.

Ao ser chamada por Xuxa Meneghel para falar sobre sua participação, Susana fez uma brincadeira que rapidamente virou assunto nas redes.“Eu acho que estou aqui desde que eu era criança. Eu fazia parte da criança pobre que ficava esperando os PIX... tô brincando, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez.”

Susana Vieira

A piada, feita em tom descontraído, acabou fugindo ao espírito solidário da campanha e gerou reações negativas tanto no estúdio quanto no X (antigo Twitter). Muitos espectadores consideraram a fala insensível, especialmente por usar expressões como “criança pobre” e “esperando PIX” durante um evento voltado à infância e à solidariedade.

Mais tarde, a atriz voltou a chamar atenção ao responder Nicole Bahls, que perguntou qual animal ela seria em uma “fazenda de famosos”. Susana respondeu: “Eu queria ser um elefante, porque eu ia engordar e ninguém ia perceber.”

O comentário também foi alvo de críticas e foi interpretado por internautas como gordofóbico.

Nas redes sociais, o nome de Susana rapidamente foi parar nos trending topics com mensagens de reprovação e ironia. “A primeira fala da Susana Vieira no Criança Esperança já foi um constrangimento ao vivo”, escreveu uma usuária. “Não deixem mais a Susana abrir a boca no Criança Esperança!”, comentou outra.

Tags:

tv Globo

