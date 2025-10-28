Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dulce María anuncia segunda gravidez e celebra fase de amor e gratidão

A cantora mexicana e ex-integrante do RBD revelou que está esperando seu segundo filho com o produtor Paco Álvarez

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:58

Dulce María anuncia gravidez do segundo filho
Dulce María anuncia gravidez do segundo filho Crédito: Reprodução/Marie Claire

A cantora e atriz mexicana Dulce María, de 39 anos, emocionou os fãs ao anunciar que está grávida do segundo filho. A novidade foi revelada em uma reportagem especial da revista Marie Claire México, divulgada nesta segunda-feira (27).

“Este momento representa um símbolo de amor e gratidão”, declarou a artista, que ficou mundialmente conhecida ao interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde.

Dulce Maria

Dulce Maria por Reprodução/Marie Claire
Dulce Maria por Reprodução/Marie Claire
Dulce Maria por Reprodução/Marie Claire
Dulce Maria por Reprodução/Marie Claire
Dulce Maria por Reprodução/Marie Claire
1 de 5
Dulce Maria por Reprodução/Marie Claire

Casada desde 2019 com o produtor de cinema Paco Álvarez, Dulce já é mãe de María Paula, de 4 anos. A artista, que celebra 35 anos de carreira, vive atualmente uma fase de tranquilidade após o sucesso do reencontro do RBD, turnê que percorreu diversos países da América Latina.

Fãs e colegas de elenco parabenizaram a cantora nas redes sociais, comemorando a nova fase e desejando saúde para o bebê que está a caminho.

Leia mais

Imagem - Susana Vieira causa climão no Criança Esperança ao brincar que já foi 'criança pobre esperando PIX'

Susana Vieira causa climão no Criança Esperança ao brincar que já foi 'criança pobre esperando PIX'

Imagem - Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, atores alvos de tiros em tentativa de assalto durante viagem ao Rio

Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, atores alvos de tiros em tentativa de assalto durante viagem ao Rio

Imagem - Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Tags:

Dulce Maria

Mais recentes

Imagem - Susana Vieira causa climão no Criança Esperança ao brincar que já foi 'criança pobre esperando PIX'

Susana Vieira causa climão no Criança Esperança ao brincar que já foi 'criança pobre esperando PIX'
Imagem - Lua Crescente favorece crescimento dos cabelos e ganho de massa muscular para 5 signos

Lua Crescente favorece crescimento dos cabelos e ganho de massa muscular para 5 signos
Imagem - Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, atores alvos de tiros em tentativa de assalto durante viagem ao Rio

Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, atores alvos de tiros em tentativa de assalto durante viagem ao Rio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada