BEBÊ A BORDO

Dulce María anuncia segunda gravidez e celebra fase de amor e gratidão

A cantora mexicana e ex-integrante do RBD revelou que está esperando seu segundo filho com o produtor Paco Álvarez

Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:58

Dulce María anuncia gravidez do segundo filho Crédito: Reprodução/Marie Claire

A cantora e atriz mexicana Dulce María, de 39 anos, emocionou os fãs ao anunciar que está grávida do segundo filho. A novidade foi revelada em uma reportagem especial da revista Marie Claire México, divulgada nesta segunda-feira (27).

“Este momento representa um símbolo de amor e gratidão”, declarou a artista, que ficou mundialmente conhecida ao interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde.

Casada desde 2019 com o produtor de cinema Paco Álvarez, Dulce já é mãe de María Paula, de 4 anos. A artista, que celebra 35 anos de carreira, vive atualmente uma fase de tranquilidade após o sucesso do reencontro do RBD, turnê que percorreu diversos países da América Latina.