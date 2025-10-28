Dulce María anuncia segunda gravidez e celebra fase de amor e gratidão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:58
A cantora e atriz mexicana Dulce María, de 39 anos, emocionou os fãs ao anunciar que está grávida do segundo filho. A novidade foi revelada em uma reportagem especial da revista Marie Claire México, divulgada nesta segunda-feira (27).
“Este momento representa um símbolo de amor e gratidão”, declarou a artista, que ficou mundialmente conhecida ao interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde.
Dulce Maria
Casada desde 2019 com o produtor de cinema Paco Álvarez, Dulce já é mãe de María Paula, de 4 anos. A artista, que celebra 35 anos de carreira, vive atualmente uma fase de tranquilidade após o sucesso do reencontro do RBD, turnê que percorreu diversos países da América Latina.
Fãs e colegas de elenco parabenizaram a cantora nas redes sociais, comemorando a nova fase e desejando saúde para o bebê que está a caminho.