'A Fazenda 17': Rayane é acusada de homofobia após discussão com Saory e promete processo

Troca de ofensas entre as peoas terminou com ameaças, acusações graves e forte repercussão dentro e fora do reality

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:47

Rayane e Saory protagonizam barraco com acusações de homofobia Crédito: Reprodução

O clima pegou fogo em A Fazenda 17 nesta terça-feira (28). Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso protagonizaram uma das brigas mais tensas da temporada, com acusações de homofobia, ameaças de processo e ataques pessoais que movimentaram os ânimos na sede e nas redes sociais.

Tudo começou com uma discussão sobre postura e comportamento entre as peoas, mas a conversa rapidamente descambou para ofensas diretas. Saory, irritada, reagiu a um comentário anterior que teria considerado preconceituoso. “Lésbicas de todo o Brasil... isso não é ofensa pra mim”, disse, acusando Rayane de homofobia.

Elenco de "A Fazenda 17" 1 de 26

A modelo, por sua vez, rebateu em tom exaltado: “Você tem jeito mesmo de mulher homem! Não tô falando que você é lésbica, tô falando que anda igual um robô, o nome disso é postura!”.

A tensão aumentou quando Saory mencionou polêmicas antigas de Rayane fora do confinamento, o que deixou a peoa ainda mais irritada. “Se esconde atrás dos outros, sem carisma, zero brilho, igual uma mulher homem, horrorosa!”, disparou Rayane.

A Rayane falando da aparência da Saory é loucura, ela é de longe a mais bonita da casa, sem contar que o corpo é dela, agora ela tem que ficar cheia de não me rele não me toque para parecer mais feminina?#AFazenda pic.twitter.com/8q8oX6YhOG — perfumedaivone (@perfumedaivone) October 28, 2025

Ameaças e repercussão

Durante o barraco, Rayane chegou a pedir que seus administradores processassem a rival: “Ai, ADMs! Mete processo na bunda dela também!”. Saory respondeu chamando a adversária de “descontrolada, ficha suja e barraqueira”.

Outros participantes tentaram acalmar a situação, mas a briga tomou conta do ambiente. A produção chegou a cortar o áudio por alguns momentos.