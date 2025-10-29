'A Fazenda 17': Rayane é acusada de homofobia após discussão com Saory e promete processo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:47
O clima pegou fogo em A Fazenda 17 nesta terça-feira (28). Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso protagonizaram uma das brigas mais tensas da temporada, com acusações de homofobia, ameaças de processo e ataques pessoais que movimentaram os ânimos na sede e nas redes sociais.
Tudo começou com uma discussão sobre postura e comportamento entre as peoas, mas a conversa rapidamente descambou para ofensas diretas. Saory, irritada, reagiu a um comentário anterior que teria considerado preconceituoso. “Lésbicas de todo o Brasil... isso não é ofensa pra mim”, disse, acusando Rayane de homofobia.
Elenco de "A Fazenda 17"
A modelo, por sua vez, rebateu em tom exaltado: “Você tem jeito mesmo de mulher homem! Não tô falando que você é lésbica, tô falando que anda igual um robô, o nome disso é postura!”.
A tensão aumentou quando Saory mencionou polêmicas antigas de Rayane fora do confinamento, o que deixou a peoa ainda mais irritada. “Se esconde atrás dos outros, sem carisma, zero brilho, igual uma mulher homem, horrorosa!”, disparou Rayane.
Durante o barraco, Rayane chegou a pedir que seus administradores processassem a rival: “Ai, ADMs! Mete processo na bunda dela também!”. Saory respondeu chamando a adversária de “descontrolada, ficha suja e barraqueira”.
Outros participantes tentaram acalmar a situação, mas a briga tomou conta do ambiente. A produção chegou a cortar o áudio por alguns momentos.
Nas redes sociais, o episódio dominou os trending topics, com internautas divididos entre críticas e memes. Enquanto uns pediam expulsão por homofobia, outros defenderam que tudo não passou de “mal-entendido de jogo”.