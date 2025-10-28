Acesse sua conta
Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

O recado celestial fala de equilíbrio, descanso emocional e da certeza de que as coisas estão voltando ao eixo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Depois de um período turbulento, o anjo da guarda chega nesta terça-feira (28) com uma mensagem de alívio e serenidade. O tempo da tempestade chega ao fim, e o que antes era dúvida começa a dar lugar à paz. O recado celestial fala de equilíbrio, descanso emocional e da certeza de que as coisas estão voltando ao eixo.

Deus viu suas noites inquietas e suas tentativas silenciosas de manter tudo de pé. Agora, o céu se abre para um tempo de respiro. É a calmaria que você pediu em oração, e ela chega devagar, mas firme, como resposta ao que parecia não ter fim.

Os signos mais abençoados por essa energia são Áries, Libra e Peixes.

Áries

O anjo te envolve em tranquilidade. Questões familiares e emocionais ganham harmonia, e você sente o coração mais leve para seguir em frente.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Libra

O equilíbrio que você tanto buscava começa a se restabelecer. O anjo te mostra que a paz interior nasce quando você para de querer controlar tudo.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Peixes

Depois de dias confusos, a calma volta a te alcançar. O anjo te pede que descanse a mente e confie: o que é seu está seguro nas mãos de Deus.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

