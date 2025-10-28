Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 00:30
Depois de um período turbulento, o anjo da guarda chega nesta terça-feira (28) com uma mensagem de alívio e serenidade. O tempo da tempestade chega ao fim, e o que antes era dúvida começa a dar lugar à paz. O recado celestial fala de equilíbrio, descanso emocional e da certeza de que as coisas estão voltando ao eixo.
Deus viu suas noites inquietas e suas tentativas silenciosas de manter tudo de pé. Agora, o céu se abre para um tempo de respiro. É a calmaria que você pediu em oração, e ela chega devagar, mas firme, como resposta ao que parecia não ter fim.
Os signos mais abençoados por essa energia são Áries, Libra e Peixes.
Áries
O anjo te envolve em tranquilidade. Questões familiares e emocionais ganham harmonia, e você sente o coração mais leve para seguir em frente.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Libra
O equilíbrio que você tanto buscava começa a se restabelecer. O anjo te mostra que a paz interior nasce quando você para de querer controlar tudo.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Peixes
Depois de dias confusos, a calma volta a te alcançar. O anjo te pede que descanse a mente e confie: o que é seu está seguro nas mãos de Deus.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho