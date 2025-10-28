Três signos recebem resposta urgente do universo hoje (28 de outubro); esteja atento aos sinais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:59
O universo está mandando mensagens claras e nem todos estão preparados para ouvir. Nesta terça-feira (28), três signos em especial serão chamados a prestar atenção aos sinais, coincidências e intuições que surgirem ao longo do dia. Pequenos acontecimentos podem trazer respostas que você vem buscando há tempos.
Câncer
O emocional de Câncer estará mais sensível que o normal, e isso pode ser um presente. O signo deve observar com atenção o que sente, porque o corpo e o coração vão indicar o que precisa ser curado ou encerrado. Sonhos e conversas aparentemente casuais podem carregar mensagens espirituais.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Virgem
O universo vai pedir que Virgem desacelere e aceite o que não pode controlar. Um sinal importante pode vir de um atraso, de uma mudança de planos ou até de um erro, nada será por acaso. Se algo não sair como o esperado, entenda como um redirecionamento.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Aquário
A energia cósmica vai acionar o lado intuitivo e criativo de Aquário. Ideias que surgirem de repente merecem ser anotadas, pois podem abrir novos caminhos. Um reencontro ou uma notícia inesperada pode confirmar que o universo está conspirando a seu favor.
Hoje, o recado é único: não ignore o que o universo tentar te mostrar. Tudo que acontece tem um propósito, e às vezes o sinal que você esperava chega de forma silenciosa, mas certeira.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa