Anjo da guarda alerta 6 signos nesta terça (28 de outubro): esqueça seu orgulho e peça desculpa, antes que não dê mais tempo

Se olhar no espelho com sinceridade é o primeiro passo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O anjo da guarda chega nesta terça-feira (28) com um lembrete direto: ninguém é perfeito. Antes de julgar ou guardar mágoas, é preciso lembrar que você também falha, se arrepende e precisa de perdão. Se olhar no espelho com sinceridade é o primeiro passo para entender o outro com mais compaixão.

A energia angelical do dia pede menos orgulho e mais empatia. É tempo de baixar a guarda, admitir os próprios erros e enxergar que todo mundo carrega batalhas invisíveis. Quem aprende a se colocar no lugar do outro vive mais leve, porque entende que o perdão é uma via de mão dupla.

Os signos que mais sentem esse chamado são Áries, Gêmeos, Leão, Escorpião, Capricórnio e Peixes. O anjo da guarda desses nativos sopra um mesmo recado: não espere que os outros ajam perfeitamente se nem você consegue ser sempre impecável. O perdão que você oferece hoje pode ser o mesmo que vai precisar amanhã.

Áries

O anjo te pede calma antes de reagir. Nem todo erro é ofensa. Respire, pense e escolha o caminho da paz.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Gêmeos

Você cobra demais dos outros e de si mesmo. O perdão precisa começar dentro de você.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Leão

Seu orgulho pode estar te afastando de quem te ama. O anjo pede humildade para reatar laços importantes.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

Guardar ressentimento só te prende ao passado. O anjo te convida a soltar e seguir mais leve.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

Nem tudo precisa ser resolvido com razão. Às vezes, o coração também tem o que ensinar.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Peixes

Você sente tudo profundamente, mas o perdão é sua cura. Liberte o que dói e abrace a paz que te espera.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

