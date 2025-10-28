ASTROLOGIA

Anjo da guarda alerta 6 signos nesta terça (28 de outubro): esqueça seu orgulho e peça desculpa, antes que não dê mais tempo

Se olhar no espelho com sinceridade é o primeiro passo

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O anjo da guarda chega nesta terça-feira (28) com um lembrete direto: ninguém é perfeito. Antes de julgar ou guardar mágoas, é preciso lembrar que você também falha, se arrepende e precisa de perdão. Se olhar no espelho com sinceridade é o primeiro passo para entender o outro com mais compaixão.

A energia angelical do dia pede menos orgulho e mais empatia. É tempo de baixar a guarda, admitir os próprios erros e enxergar que todo mundo carrega batalhas invisíveis. Quem aprende a se colocar no lugar do outro vive mais leve, porque entende que o perdão é uma via de mão dupla.

Os signos que mais sentem esse chamado são Áries, Gêmeos, Leão, Escorpião, Capricórnio e Peixes. O anjo da guarda desses nativos sopra um mesmo recado: não espere que os outros ajam perfeitamente se nem você consegue ser sempre impecável. O perdão que você oferece hoje pode ser o mesmo que vai precisar amanhã.

Áries

O anjo te pede calma antes de reagir. Nem todo erro é ofensa. Respire, pense e escolha o caminho da paz.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Gêmeos

Você cobra demais dos outros e de si mesmo. O perdão precisa começar dentro de você.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Leão

Seu orgulho pode estar te afastando de quem te ama. O anjo pede humildade para reatar laços importantes.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Escorpião

Guardar ressentimento só te prende ao passado. O anjo te convida a soltar e seguir mais leve.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Capricórnio

Nem tudo precisa ser resolvido com razão. Às vezes, o coração também tem o que ensinar.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Peixes

Você sente tudo profundamente, mas o perdão é sua cura. Liberte o que dói e abrace a paz que te espera.