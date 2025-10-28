Energia e movimento: cartas do Tarot inspiram ação e entusiasmo nesta terça (28)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 00:05
As cartas do Tarot para esta terça-feira (28) revelam um dia propício a iniciativas, viagens, ousadia e renovação de planos. É o momento de agir, arriscar e colocar ideias em prática, com o Mago e o Louco dominando a energia geral.
Áries vem com O Louco, pedindo ousadia e fé no novo. Touro recebe a Rainha de Ouros, que indica prosperidade e autocuidado. Gêmeos têm o Cavaleiro de Paus, carta de movimento e entusiasmo, projetos ganham força.
Tarot
Câncer celebra o Nove de Copas, símbolo de realização e contentamento emocional. Leão encara novamente o Julgamento, revendo antigas decisões com maturidade. Virgem brilha com O Mago, aproveitando o dia para colocar seus talentos em prática.
Libra revive boas memórias com o Seis de Copas, que traz reconciliações e afetos antigos. Escorpião, sob o Diabo, deve evitar excessos e manter o controle das emoções. Sagitário planeja o futuro com o Dois de Paus, escolhendo novos rumos.
Capricórnio revisa objetivos com o Julgamento, refletindo sobre o que merece ser mantido. Aquário, guiado pela Estrela, encontra inspiração e otimismo. Já Peixes se conecta ao Papa, indicando aprendizados e apoio espiritual.