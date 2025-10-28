TAROT & ASTROS

Energia e movimento: cartas do Tarot inspiram ação e entusiasmo nesta terça (28)

Dia favorece mudanças e decisões rápidas; arcanos apontam expansão e coragem para os signos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 00:05

Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do Tarot para esta terça-feira (28) revelam um dia propício a iniciativas, viagens, ousadia e renovação de planos. É o momento de agir, arriscar e colocar ideias em prática, com o Mago e o Louco dominando a energia geral.

Áries vem com O Louco, pedindo ousadia e fé no novo. Touro recebe a Rainha de Ouros, que indica prosperidade e autocuidado. Gêmeos têm o Cavaleiro de Paus, carta de movimento e entusiasmo, projetos ganham força.

Tarot 1 de 24

Câncer celebra o Nove de Copas, símbolo de realização e contentamento emocional. Leão encara novamente o Julgamento, revendo antigas decisões com maturidade. Virgem brilha com O Mago, aproveitando o dia para colocar seus talentos em prática.

Libra revive boas memórias com o Seis de Copas, que traz reconciliações e afetos antigos. Escorpião, sob o Diabo, deve evitar excessos e manter o controle das emoções. Sagitário planeja o futuro com o Dois de Paus, escolhendo novos rumos.