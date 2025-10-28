TAROT CIGANO

Baralho Cigano desta terça (28): carta do dia é a Torre; o universo te protege, não se reaproxime do que será retirado do seu caminho

O que hoje não faz sentido logo mostrará propósito

O Baralho Cigano desta terça-feira (28) é guiado pela energia da Carta da Torre, um dos símbolos mais profundos e espirituais do oráculo. Ela fala sobre o poder do silêncio, a importância do autoconhecimento e o valor de se conectar com algo maior do que as próprias inquietações. O dia traz um chamado para olhar para dentro e perceber o que o mundo externo não consegue responder.

A Torre surge quando o universo quer que você pare um pouco, respire e escute a própria alma. Pode ser que algo pareça travado ou distante, mas o que parece ausência é, na verdade, um tempo sagrado de preparação. O universo e a espiritualidade estão te protegendo, ainda que essa proteção venha em forma de afastamento.

Essa carta também lembra que solidão e solitude são coisas diferentes. O isolamento forçado, às vezes, é o caminho para se reencontrar. A energia do dia pede introspecção, fé e um olhar mais espiritual sobre tudo o que está acontecendo. O que hoje não faz sentido logo mostrará propósito.

A Torre ensina que os maiores avanços acontecem quando há estrutura interna. É preciso estar firme por dentro para que as bênçãos do lado de fora encontrem espaço para florescer.