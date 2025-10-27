Anjo da guarda inesperado surge com recado poderoso para 2 signos: uma boa notícia chegará esta semana e tudo será melhor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:59
A energia celestial da semana chega com um toque de sorte e esperança. Depois de um ciclo de desafios e incertezas, o anjo da guarda traz boas notícias para dois signos que estavam prestes a desacreditar. O recado é claro: Deus ouviu suas orações e vai agir quando você menos esperar.
O momento é de colheita. O que parecia estagnado começa a se mover, e portas antes fechadas se abrem de forma natural. A presença angelical traz alívio, leveza e uma sensação real de que o universo está conspirando a favor.
Os signos que mais sentem essa virada positiva são Virgem e Aquário.
Virgem
O anjo te recompensa pela paciência e pela fé. Uma resposta importante chega de forma tranquila, mas poderosa — seja no trabalho, na saúde ou em um sonho antigo. Confie no que está sendo entregue, porque vem com propósito.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Aquário
O anjo te mostra que a vida pode surpreender de forma bonita. Uma boa notícia chega de onde você menos espera, mudando seu ânimo e reacendendo a esperança. O céu conspira a seu favor, e o tempo de alegria está se aproximando.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
A orientação da semana é simples: abra o coração e receba o que vem. Quando a fé permanece firme, até o improvável se torna possível.