Anjo da guarda inesperado surge com recado poderoso para 2 signos: uma boa notícia chegará esta semana e tudo será melhor

Deus ouviu suas orações e vai agir quando você menos esperar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:59

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A energia celestial da semana chega com um toque de sorte e esperança. Depois de um ciclo de desafios e incertezas, o anjo da guarda traz boas notícias para dois signos que estavam prestes a desacreditar. O recado é claro: Deus ouviu suas orações e vai agir quando você menos esperar.

O momento é de colheita. O que parecia estagnado começa a se mover, e portas antes fechadas se abrem de forma natural. A presença angelical traz alívio, leveza e uma sensação real de que o universo está conspirando a favor.

Os signos que mais sentem essa virada positiva são Virgem e Aquário.

Virgem

O anjo te recompensa pela paciência e pela fé. Uma resposta importante chega de forma tranquila, mas poderosa — seja no trabalho, na saúde ou em um sonho antigo. Confie no que está sendo entregue, porque vem com propósito.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Aquário

O anjo te mostra que a vida pode surpreender de forma bonita. Uma boa notícia chega de onde você menos espera, mudando seu ânimo e reacendendo a esperança. O céu conspira a seu favor, e o tempo de alegria está se aproximando.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

A orientação da semana é simples: abra o coração e receba o que vem. Quando a fé permanece firme, até o improvável se torna possível.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

