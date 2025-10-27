TAROT CIGANO

Baralho Cigano desta segunda (27 de outubro): carta do dia é A Chave; o que parecia trancado agora encontra um caminho de passagem

Dia será de soluções, conquistas e novas oportunidades

Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 00:15

Tarot Crédito: Shutterstock

O baralho cigano desta segunda-feira (27) é guiado pela carta A Chave, que representa respostas, aberturas e o poder de transformar situações antes consideradas sem saída. O início da semana chega com energia de resolução e clareza, mostrando que portas importantes estão prestes a se abrir.

A carta indica que este é o momento certo para tomar decisões, assumir o controle e confiar no próprio discernimento. A Chave simboliza também a libertação de algo que vinha te limitando, pode ser um medo, uma dúvida ou até uma relação desgastada. O que antes parecia trancado agora encontra um caminho de passagem.

No amor, A Chave anuncia entendimento e reconciliação. Casais podem resolver mal-entendidos e renovar os laços com mais leveza. Para quem está solteiro, a carta sugere encontros que despertam confiança e desejo de recomeçar. No trabalho, surgem boas oportunidades e a chance de mostrar suas ideias de forma mais assertiva.

Espiritualmente, a carta traz a força da sabedoria interior. Ela lembra que todas as respostas estão dentro de você, bastando coragem para girar a chave certa. É um dia ideal para reavaliar planos e perceber que a mudança que se busca fora começa primeiro dentro.