Chuva de bênçãos: Touro, Capricórnio e mais 2 signos entram em ciclo de sorte e ganharão dinheiro extra nesta semana

Fernanda Varela
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:01
A semana começa com boas notícias para quem anda precisando de um empurrão financeiro. O movimento dos astros promete abrir caminhos para ganhos, estabilidade e novas chances de prosperar. É um período favorável para quem quer reorganizar a vida material e, principalmente, colher o retorno de esforços antigos.
O Sol e Júpiter, planetas ligados à abundância e expansão, formam um aspecto que beneficia decisões práticas, investimentos e até pequenas surpresas vindas de onde menos se espera. O segredo é manter o foco e agir com confiança.
Os signos mais favorecidos pela sorte e pelo dinheiro nesta semana são Touro, Leão, Escorpião e Capricórnio.
Touro
As finanças ganham fôlego. Um dinheiro que você esperava pode chegar, e o trabalho começa a render de forma mais estável. Aproveite para planejar e guardar parte do que conquistar.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
Boas oportunidades profissionais e chances de destaque no ambiente de trabalho. A semana é ideal para mostrar seu talento e atrair reconhecimento, e, junto com ele, ganhos extras.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Escorpião
Um ciclo de prosperidade começa a se desenhar. O que parecia difícil começa a fluir, e até parcerias antigas podem trazer retorno. A sorte caminha ao seu lado, especialmente em decisões corajosas.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Capricórnio
Momento de colheita. O esforço constante começa a dar resultados concretos, e você sente o peso do trabalho sendo recompensado. A semana também favorece novos acordos e investimentos seguros.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Conselho astrológico da semana: confie no que você está construindo. Quando há foco e fé, o universo responde com generosidade.