FOTO: Virginia monta festa de Halloween na casa do namorado Vini Jr.

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:51
Assumidíssimos com direito a anel milionário e rosas na cama, Virginia Fonseca agora prepara uma festa de Halloween na casa do namorado Vini Jr. em Madrid, na Espanha. A influenciadora compartilhou os primeiros registros da comemoração nesta quarta-feira (29), através dos Stories do Instagram, mostrando a decoração temática e uma bela mesa de doces decorada.
A aposta geral é que o momento será para receber os filhos da loira: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, embora ela não tenha confirmado a chegada dos pequenos no país europeu. Na mesa, estão referências tradicionais do dia das bruxas, como abóboras, aranhas, fantasmas e esqueletos, tudo em um fundo roxo e preto remetendo a um clima de terror.
Vini Jr. e Virginia Fonseca
A celebração também deve reunir outras crianças e familiares próximos como os filhos de Tainá Militão, Matteo e Helena, além de amigos do casal, entre eles Éder Militão, Duda Freire e Lídia Souza.
A influenciadora Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr. do Real Madrid assumiram publicamente o namoro na manhã desta terça-feira (28), com uma foto conjunta nas redes sociais. No álbum de fotos divulgado pelo casal, eles aparecem juntos em um quarto decorado com rosas vermelhas, balões de coração e um ursinho de pelúcia ao lado, além disso, Virginia exibe um anel milionário de joalheria de luxo.
Virginia e Vini Jr. assumem namoro
De acordo com pesquisa feita pelo CORREIO, modelos semelhantes ao usado por Virginia custam entre R$ 75 mil e R$ 100 mil, dependendo do corte e quilate do diamante.