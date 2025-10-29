ALTAS PRODUÇÕES

FOTO: Virginia monta festa de Halloween na casa do namorado Vini Jr.

Influenciadora compartilhou registro da decoração e da mesa de doces nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:51

Virginia e Vini Jr. estariam vivendo um affair Crédito: Reprodução

Assumidíssimos com direito a anel milionário e rosas na cama, Virginia Fonseca agora prepara uma festa de Halloween na casa do namorado Vini Jr. em Madrid, na Espanha. A influenciadora compartilhou os primeiros registros da comemoração nesta quarta-feira (29), através dos Stories do Instagram, mostrando a decoração temática e uma bela mesa de doces decorada.

A aposta geral é que o momento será para receber os filhos da loira: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, embora ela não tenha confirmado a chegada dos pequenos no país europeu. Na mesa, estão referências tradicionais do dia das bruxas, como abóboras, aranhas, fantasmas e esqueletos, tudo em um fundo roxo e preto remetendo a um clima de terror.

A celebração também deve reunir outras crianças e familiares próximos como os filhos de Tainá Militão, Matteo e Helena, além de amigos do casal, entre eles Éder Militão, Duda Freire e Lídia Souza.

Pedido de namoro

A influenciadora Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr. do Real Madrid assumiram publicamente o namoro na manhã desta terça-feira (28), com uma foto conjunta nas redes sociais. No álbum de fotos divulgado pelo casal, eles aparecem juntos em um quarto decorado com rosas vermelhas, balões de coração e um ursinho de pelúcia ao lado, além disso, Virginia exibe um anel milionário de joalheria de luxo.

