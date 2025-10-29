Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTO: Virginia monta festa de Halloween na casa do namorado Vini Jr.

Influenciadora compartilhou registro da decoração e da mesa de doces nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:51

Virginia e Vini Jr. estariam vivendo um affair
Virginia e Vini Jr. estariam vivendo um affair Crédito: Reprodução

Assumidíssimos com direito a anel milionário e rosas na cama, Virginia Fonseca agora prepara uma festa de Halloween na casa do namorado Vini Jr. em Madrid, na Espanha. A influenciadora compartilhou os primeiros registros da comemoração nesta quarta-feira (29), através dos Stories do Instagram, mostrando a decoração temática e uma bela mesa de doces decorada. 

A aposta geral é que o momento será para receber os filhos da loira: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, embora ela não tenha confirmado a chegada dos pequenos no país europeu. Na mesa, estão referências tradicionais do dia das bruxas, como abóboras, aranhas, fantasmas e esqueletos, tudo em um fundo roxo e preto remetendo a um clima de terror. 

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Festa de Halloween de Virginia na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini Jr. assumem romance com anel de luxo e cenário de filme em Mônaco por Reprodução
Virginia e Vini Jr. assumem namoro com foto romântica em Madri por Reprodução
Virginia e Vini Jr. assumem namoro com foto romântica em Madri por Reprodução
Virginia e Vini Jr. assumem namoro com foto romântica em Madri por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca apareceram em Story de Tainá Castro por Reprodução
Virginia está com Vini Jr em Mônaco por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Foto postada por Virginia ganhou like de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca com blusa de Vini Jr. por Reprodução
Pronunciamento de Vini Jr. sobre relação com Virginia por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca viveram um breve affair por Reprodução
Virginia e Vini Jr estavam se conhecendo por Reprodução | Redes Sociais
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Foto publicada por irmão de Vini Jr por Reprodução | Redes Sociais
1 de 23
Festa de Halloween de Virginia na casa de Vini Jr. por Reprodução

LEIA MAIS

Reação da mãe de Virginia ao namoro da filha com Vini Jr repercute nas redes sociais

Efeito Vini Jr.? Virginia Fonseca vira a 3ª mulher mais seguida do Brasil no Instagram

Anel milionário e diária de R$ 100 mil: os detalhes luxuosos do pedido de namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr.

A celebração também deve reunir outras crianças e familiares próximos como os filhos de Tainá Militão, Matteo e Helena, além de amigos do casal, entre eles Éder Militão, Duda Freire e Lídia Souza.

Pedido de namoro

A influenciadora Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr. do Real Madrid assumiram publicamente o namoro na manhã desta terça-feira (28), com uma foto conjunta nas redes sociais. No álbum de fotos divulgado pelo casal, eles aparecem juntos em um quarto decorado com rosas vermelhas, balões de coração e um ursinho de pelúcia ao lado, além disso, Virginia exibe um anel milionário de joalheria de luxo.

Virginia e Vini Jr. assumem namoro

Virginia e Vini Jr. assumem namoro com foto romântica em Madri por Reprodução
Virginia e Vini Jr. assumem namoro com foto romântica em Madri por Reprodução
Virginia e Vini Jr. assumem namoro com foto romântica em Madri por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. oficializam o romance com fotos juntos nas redes por Reprodução
1 de 4
Virginia e Vini Jr. assumem namoro com foto romântica em Madri por Reprodução

De acordo com pesquisa feita pelo CORREIO, modelos semelhantes ao usado por Virginia custam entre R$ 75 mil e R$ 100 mil, dependendo do corte e quilate do diamante.

Leia mais

Imagem - Danilo descobre segredo sórdido em Dona de Mim e salva vida de Filipa

Danilo descobre segredo sórdido em Dona de Mim e salva vida de Filipa

Imagem - Torcedora do Fluminense se desespera ao descobrir que marido registrou filho com nome de 'Arrascaeta' e história viraliza

Torcedora do Fluminense se desespera ao descobrir que marido registrou filho com nome de 'Arrascaeta' e história viraliza

Imagem - Juliano Cazarré detalha saúde da filha com doença rara e se afasta do rótulo de bolsonarista

Juliano Cazarré detalha saúde da filha com doença rara e se afasta do rótulo de bolsonarista

Tags:

Namoro Virginia Fonseca E Vini jr. Espanha Halloween

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Rafa Kalimann abre o jogo sobre decisão de Nattan de vender mansão dos sonhos

Rafa Kalimann abre o jogo sobre decisão de Nattan de vender mansão dos sonhos
Imagem - Danilo descobre segredo sórdido em Dona de Mim e salva vida de Filipa

Danilo descobre segredo sórdido em Dona de Mim e salva vida de Filipa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada