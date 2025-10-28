Acesse sua conta
Anel milionário e diária de R$ 100 mil: os detalhes luxuosos do pedido de namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr.

Casal oficializou o relacionamento com uma publicação romântica nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:02

Virginia e Vini Jr. assumem romance com anel de luxo e cenário de filme em Mônaco
Virginia e Vini Jr. assumem romance com anel de luxo e cenário de filme em Mônaco Crédito: Reprodução

O amor está no ar e o luxo também. A influenciadora Virginia Fonseca e o craque Vini Jr. do Real Madrid assumiram publicamente o namoro na manhã desta terça-feira (28), após um mês de rumores. O casal escolheu uma forma cinematográfica de tornar o relacionamento oficial, um quarto de hotel coberto por rosas vermelhas, balões de coração, ursinho de pelúcia e um anel que roubou a cena nas redes sociais.

As imagens foram feitas em Mônaco, onde o casal se hospedou no Hôtel de Paris Monte-Carlo, um dos endereços mais caros e exclusivos do planeta. As diárias no local variam de R$ 7,8 mil em suítes mais simples a R$ 140 mil nas acomodações mais luxuosas, que oferecem serviço 24 horas de mordomo, piscina aquecida e vista para a Riviera Francesa.

Na foto publicada, o destaque vai para a icônica caixa azul da Tiffany & Co., joalheria americana conhecida por peças que simbolizam pedidos de noivado e marcos amorosos. De acordo com pesquisa feita pelo CORREIO, modelos semelhantes ao usado por Virginia custam entre R$ 75 mil e R$ 100 mil, dependendo do corte e quilate do diamante.

Virginia viajou para a Europa logo após comemorar o aniversário de três anos da filha, Maria Flor, em Goiânia. Ela desembarcou em Madri na sexta-feira (24) e, de lá, seguiu com o jogador para Mônaco, onde o pedido de namoro aconteceu. Segundo fontes próximas, o casal já vinha se conhecendo desde setembro e decidiu assumir a relação publicamente depois da reconciliação.

