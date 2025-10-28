FINALMENTE

Virginia e Vini Jr. aparecem em lado a lado em 1ª foto juntos; veja

Registro foi feito dentro de um jatinho e compartilhado por Tainá Castro

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:33

Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Vini Jr. animaram os seguidores, na manhã desta terça-feira (28), ao aparecerem pela primeira vez lado a lado, sem esconder o rosto, em uma foto publicada nas redes sociais. O registro foi feito em um jatinho, durante um voo para Madri, na Espanha, e foi publicado por Tainá Castro, mulher de Éder Militão.

Na imagem, a influenciadora e o jogador de futebol estão sentados lado a lado no avião particular. Eles estão acompanhados por um grupo de amigos próximos: Duda Freire, melhor amiga de Virginia, o jogador Éder Militão, a própria Tainá e Felipe 'Do Gordo', amigo de Vini.

Vini Jr. e Virginia Fonseca 1 de 19

Essa é a primeira vez que os dois aparecem em uma foto pública sem disfarces desde que os rumores de romance começaram. Vini e Éder, que atuam no Real Madrid, aproveitaram os dois dias de folga que receberam do clube para curtir um passeio em Mônaco, com as respectivas companheiras e amigos próximos.