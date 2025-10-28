Acesse sua conta
Virginia e Vini Jr. aparecem em lado a lado em 1ª foto juntos; veja

Registro foi feito dentro de um jatinho e compartilhado por Tainá Castro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:33

Virginia e Vini Jr.
Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Vini Jr. animaram os seguidores, na manhã desta terça-feira (28), ao aparecerem pela primeira vez lado a lado, sem esconder o rosto, em uma foto publicada nas redes sociais. O registro foi feito em um jatinho, durante um voo para Madri, na Espanha, e foi publicado por Tainá Castro, mulher de Éder Militão.

Na imagem, a influenciadora e o jogador de futebol estão sentados lado a lado no avião particular. Eles estão acompanhados por um grupo de amigos próximos: Duda Freire, melhor amiga de Virginia, o jogador Éder Militão, a própria Tainá e Felipe 'Do Gordo', amigo de Vini.

Essa é a primeira vez que os dois aparecem em uma foto pública sem disfarces desde que os rumores de romance começaram. Vini e Éder, que atuam no Real Madrid, aproveitaram os dois dias de folga que receberam do clube para curtir um passeio em Mônaco, com as respectivas companheiras e amigos próximos.

Vale lembrar que o romance entre o jogador e a influenciadora enfrentou turbulências após a modelo baiana Day Magalhães divulgar prints de conversas que afirma ter tido com o atleta desde maio, incluindo mensagens trocadas durante o período em que ele se relacionava com Virginia. Diante da polêmica, Vini pediu desculpas publicamente. A apresentadora do 'Sabadou', que chegou a encerrar a relação, resolveu dar uma segunda chance ao atacante.

Tags:

Virginia Romance Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famosos Virginia Fonseca E Vini jr. Vini jr. E Virginia Fonseca

