Repórter da Record fica ferida após reagir a assalto em Salvador: 'Eu fui para cima dele'

Moema Bartira falou sobre episódio nas redes sociais e desabafou: 'Por muito menos as pessoas são mortas'

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:17

A repórter Moema Bartira, da Record Bahia, usou as redes sociais para fazer um desabafo. A jornalista contou que foi vítima de um assalto na porta de casa, no bairro de Ondina, e teve o celular levado por um adolescente. Nos Stories do Instagram, na última segunda-feira (27), ela deu detalhes sobre o episódio violento.

Em uma sequência de vídeos, a apresentadora de 'A Hora da Venenosa', do Balanço Geral, disse que reagiu ao assalto na hora do desespero, na tentativa de não perder o celular. Ela também mostrou como ficou o joelho, machucado e com sangue.

"Início da noite, eu fui assaltada e reagi. Esse é um dos meus joelhos. Ah, você não devia ter reagido. Eu sei disso, trabalho com isso, vejo isso todo dia. Mas, quando um ato de violência acontece com a gente, o nosso cérebro primitivo funciona de três formas - ou a gente foge, ou a gente fica paralisado ou a gente para cima. Eu fui para cima", falou.

"Fiz meu treino, como de costume. Estava na porta da minha casa, era só atravessar a rua, um local que acho extremamente seguro. Tirei o celular e fui atravessar. Nessa hora, esse menor que estava em uma bicicleta aproveitou da situação e bafou o celular da minha mão. Só que eu estava ligada e eu puxei ele. Nisso ele largou a bicicleta lá e saiu correndo. Eu comecei a gritar desesperadamente, comecei a correr atrás dele", continuou.

A jornalista também desabafou sobre a própria reação ao assalto. "Livramento. A gente sabe que as pessoas são mortas por muito menos. Graças a Deus que ele não estava armado. E eu poderia nem estar aqui, porque a minha reação realmente ir para cima dele. Ele saiu correndo, eu comecei a gritar desesperadamente: 'ladrão, ladrão, ladrão, ladrão, ladrão'. Comecei a correr atrás dele. Parei um carro, eu falei: 'moça, por favor, eu quero ir atrás daquele cara'. A mulher tentando me acalmar e indo bem devagar. Louca, né? (...) Estou bem. Meu joelho tá difícil de dobrar, mas eu queria compartilhar esse livramento, porque eu podia nem estar mais aqui", comentou Moema.

A apresentadora também contou que procurou policiais, mas, até então, não tinha conseguido recuperar o celular. "Vi uma viatura e falei que tinha acabado de ser assaltada, como o cara estava vestido, para qual direção foi. O policial me disse que eu não podia entrar na viatura - porque eu já fui entrando para poder ir com ele. A guarnição subiu, foi atrás dele (...) Depois a viatura desceu, disse que encontrou um menor, que apertou ele, que não podia fazer nada porque ele é menor. Que o menor de fato conhecia o outro, mas que não podia fazer nada".

Moema, porém, foi surpreendida quando retornou para casa. "Chego em casa, o porteiro, bem alegre, me disse: 'seu celular tá na mão de tal pessoa em tal andar'. Eu fiquei sem entender. Fui na casa da pessoa, toquei a campainha e eles me disseram: 'seu celular está aqui'. Meus vizinhos estavam na varanda no exato momento do assalto, viram tudo. Na hora estava passando um motoboy, que foi atrás do ladrão. Meus vizinhos foram atrás do motoboy, se identificaram e pegaram o celular".

