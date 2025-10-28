VIOLÊNCIA

Repórter da Record fica ferida após reagir a assalto em Salvador: 'Eu fui para cima dele'

Moema Bartira falou sobre episódio nas redes sociais e desabafou: 'Por muito menos as pessoas são mortas'

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:17

Moema Bartira Crédito: Reprodução/Instagram

A repórter Moema Bartira, da Record Bahia, usou as redes sociais para fazer um desabafo. A jornalista contou que foi vítima de um assalto na porta de casa, no bairro de Ondina, e teve o celular levado por um adolescente. Nos Stories do Instagram, na última segunda-feira (27), ela deu detalhes sobre o episódio violento.

Em uma sequência de vídeos, a apresentadora de 'A Hora da Venenosa', do Balanço Geral, disse que reagiu ao assalto na hora do desespero, na tentativa de não perder o celular. Ela também mostrou como ficou o joelho, machucado e com sangue.

"Início da noite, eu fui assaltada e reagi. Esse é um dos meus joelhos. Ah, você não devia ter reagido. Eu sei disso, trabalho com isso, vejo isso todo dia. Mas, quando um ato de violência acontece com a gente, o nosso cérebro primitivo funciona de três formas - ou a gente foge, ou a gente fica paralisado ou a gente para cima. Eu fui para cima", falou.

Moema Bartira 1 de 15

"Fiz meu treino, como de costume. Estava na porta da minha casa, era só atravessar a rua, um local que acho extremamente seguro. Tirei o celular e fui atravessar. Nessa hora, esse menor que estava em uma bicicleta aproveitou da situação e bafou o celular da minha mão. Só que eu estava ligada e eu puxei ele. Nisso ele largou a bicicleta lá e saiu correndo. Eu comecei a gritar desesperadamente, comecei a correr atrás dele", continuou.

A jornalista também desabafou sobre a própria reação ao assalto. "Livramento. A gente sabe que as pessoas são mortas por muito menos. Graças a Deus que ele não estava armado. E eu poderia nem estar aqui, porque a minha reação realmente ir para cima dele. Ele saiu correndo, eu comecei a gritar desesperadamente: 'ladrão, ladrão, ladrão, ladrão, ladrão'. Comecei a correr atrás dele. Parei um carro, eu falei: 'moça, por favor, eu quero ir atrás daquele cara'. A mulher tentando me acalmar e indo bem devagar. Louca, né? (...) Estou bem. Meu joelho tá difícil de dobrar, mas eu queria compartilhar esse livramento, porque eu podia nem estar mais aqui", comentou Moema.

A apresentadora também contou que procurou policiais, mas, até então, não tinha conseguido recuperar o celular. "Vi uma viatura e falei que tinha acabado de ser assaltada, como o cara estava vestido, para qual direção foi. O policial me disse que eu não podia entrar na viatura - porque eu já fui entrando para poder ir com ele. A guarnição subiu, foi atrás dele (...) Depois a viatura desceu, disse que encontrou um menor, que apertou ele, que não podia fazer nada porque ele é menor. Que o menor de fato conhecia o outro, mas que não podia fazer nada".