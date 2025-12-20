Acesse sua conta
Essa ilha a 1 km de paraíso brasileiro se destaca por águas cristalinas e é destino certo para famílias no verão

Perto da “Veneza Brasileira” fica a Ilha do Pelado, um destino de paz e águas cristalinas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 07:00

Conheça a ilha em Paraty que atrai famílias por ter águas calmas e um ambiente acolhedor
Conheça a ilha em Paraty que atrai famílias por ter águas calmas e um ambiente acolhedor Crédito: Reprodução YouTube/Ubatuba e o mundo

Muitas vezes, os melhores destinos de viagem estão escondidos a poucos passos dos locais mais famosos. O litoral sul do Rio de Janeiro reserva uma dessas surpresas.

A cidade de Paraty, amplamente conhecida por suas ruas históricas de pedra e casarões coloniais preservados, atrai turistas de todo o mundo.

Paraty

Conheça a ilha em Paraty que atrai famílias por ter águas calmas e um ambiente acolhedor
Não é à toa que portais de viagem a chamam carinhosamente de "Veneza Brasileira". Mas o verdadeiro tesouro da região é uma ilha que fica a meros 1 km de sua costa.

Um convite ao relaxamento

A Ilha do Pelado se localiza próxima à Praia de São Gonçalo. Sendo um local pequeno, consegue manter um ambiente de paz, bastante tranquilo e acolhedor.

Essa atmosfera é ideal para quem busca águas calmas, sem grandes ondas, atraindo muitas famílias.

Para maior comodidade, bares e restaurantes beira-mar oferecem frutos do mar frescos e quitutes variados. Isso permite que você passe o dia inteiro explorando e relaxando.

A vida no mar e o banho perfeito

A ilha tem três praias distintas, que são divididas por pequenas formações de pedra. A praia principal é a mais procurada e carrega o mesmo nome da ilha.

As demais praias também são excelentes para banho. Elas possuem a mesma característica de águas claras e muito tranquilas.

O local é perfeito para quem gosta de natação e, principalmente, snorkeling. Além disso, é fácil alugar equipamentos para stand-up paddle ou caiaque e observar a vida marinha local.

O caminho até o paraíso

A única forma de chegar à Ilha do Pelado é fazendo a travessia de barco. As embarcações partem diretamente da Praia de São Gonçalo.

Localizada a cerca de 30 km antes de chegar a Paraty, vindo de Angra dos Reis, a Praia de São Gonçalo é o ponto de partida.

A viagem é rápida: segundo o portal Eu Amo Paraty, a duração é de "menos de 10 minutos". O preço da passagem oscila entre R$ 40 e R$ 50, dependendo da estação.

Lembre-se de levar itens como protetor solar e uma toalha. É recomendável também levar dinheiro em espécie, pois nem todos os estabelecimentos aceitam cartão de crédito ou débito.

