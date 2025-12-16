Ideal para viajar agora: conheça a melhor estação de esqui do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:00
Localizado entre paisagens impressionantes dos Alpes austríacos, Kitzbühel e sua área de esqui, KitzSki, foram reconhecidos como o melhor destino de esqui do mundo pela Skiresort.de. A premiação avaliou milhares de regiões e considerou fatores que vão além da beleza natural.
Com uma nota geral de 4,9 de 5, o resort mostra que combina tradição, qualidade e inovação. O resultado reflete um esforço contínuo em oferecer aos visitantes uma estrutura eficiente e um ambiente acolhedor.
Turismo e Viagem - a arte de viajar
O ranking avaliou 18 critérios que contemplam toda a experiência do esquiador. Entre eles estão a variedade das pistas, a segurança da neve, o acesso às áreas de esqui, opções de lazer, transporte, gastronomia e sustentabilidade.
KitzSki se destacou em praticamente todos os pontos, superando concorrentes de renome e reforçando seu papel como referência global no esporte.
Grande parte das hospedagens fica perto das pistas e dos teleféricos, o que facilita o dia a dia de quem viaja. Essa proximidade garante mais tempo nas montanhas e menos deslocamentos cansativos.
Outro diferencial são os cerca de 60 restaurantes e cabanas na região. Eles oferecem comida típica, aconchego e pontos de descanso estratégicos ao longo das rotas de esqui.
Além das pistas e da estrutura gastronômica, KitzSki investe em limpeza, sinalização clara e boas conexões de transporte público. O destino também leva a sério medidas de sustentabilidade, algo cada vez mais valorizado pelos visitantes.
Esses cuidados reforçam a sensação de segurança e conforto, criando uma experiência agradável desde o primeiro momento.
KitzSki é um local que une paisagem, tradição e uma estrutura completa. É ideal para quem busca um inverno bem vivido, com conforto e boas opções de lazer.
Independente do estilo de viagem, o resort austríaco oferece tudo o que um visitante espera de um destino de esqui de alto padrão. Não é à toa que recebeu o título de melhor do mundo.