'Perfeita': Virgínia Fonseca ensina a sobremesa preferida para a ceia de Natal

Doce fácil, econômico e cheio de sabor promete salvar a ceia de quem ficou com a sobremesa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:44

Conheeça a sobremesa preferida da Virginia Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

O pavê é uma sobremesa indispensável na ceia de Natal de muitas famílias brasileiras, trazendo aquela tradição que aquece o coração. A versão que tem ganhado destaque e se tornado uma das mais comentadas é a de Virgínia Fonseca, que leva paçoca. O doce se destaca por ser muito simples de fazer, ter ingredientes acessíveis e, claro, ser incrivelmente cheio de sabor.



Esta receita é a combinação perfeita de ingredientes populares que são fáceis de encontrar em qualquer supermercado, o que já é um ponto positivo. O preparo é notavelmente rápido, sendo a escolha ideal para aquelas pessoas que buscam máxima praticidade na cozinha. Dessa forma, é possível garantir uma sobremesa deliciosa sem precisar abrir mão de saborear o jantar e aproveitar as festividades.

A tradição que se mantém firme

Mesmo com a constante aparição de tantas sobremesas novas e elaboradas a cada ano, o pavê consegue manter a sua relevância e segue firme como uma das principais tradições nas festas de fim de ano. A inclusão da paçoca, nesta receita de Virgínia Fonseca, surge como uma forma criativa e saborosa de renovar e dar uma nova vida a esse clássico.

O sabor marcante e inconfundível do doce de amendoim, que é a paçoca, torna o pavê muito mais interessante e bem menos previsível do que a versão tradicional de chocolate ou morango. A alternância das camadas, que mescla creme, biscoitos e o próprio doce, garante que cada mordida entregue uma experiência sensorial diferente.

Essa releitura culinária é a prova clara de que não é preciso mudar radicalmente uma receita para surpreender, pois pequenas e bem pensadas alterações podem transformar pratos tradicionais. O resultado é um doce que agrada tanto aos que amam o pavê quanto aos que procuram uma novidade na mesa.

Preparo simples e resultado impressionante

O modo de preparo se inicia de forma clássica no fogão, onde é feito o creme base que leva ingredientes como leite condensado e creme de leite. É neste momento que a paçoca é incorporada à mistura, garantindo não apenas o sabor característico, mas também uma cremosidade especial ao pavê.

A montagem em camadas do doce, alternando o creme de paçoca e biscoitos umedecidos, é extremamente simples e não exige nenhuma habilidade avançada de confeitaria. O toque de mestre fica por conta da finalização, que pode incluir um pouco de chocolate derretido ou paçoca esfarelada por cima, dando um toque visual e de sabor especial.