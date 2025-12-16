SAÚDE

Os 3 exercícios para promover o crescimento de novas células cerebrais

Estudos mostram que o cérebro adulto pode criar novos neurônios e responder melhor a estímulos físicos e mentais ao longo da vida

16 de dezembro de 2025

Pesquisas recentes revelam que exercícios variados ajudam a fortalecer a memória e ampliar a capacidade de adaptação do cérebro Crédito: Freepik

Manter o cérebro ativo é tão importante quanto cuidar do corpo.

Um estudo disponível na revista Science explica que o órgão continua capaz de gerar novas células ao longo da vida graças à neurogênese, processo que sustenta a adaptação contínua das funções cognitivas.

Essa perspectiva amplia a compreensão sobre envelhecimento.

Em vez de enxergar o cérebro como algo estático, a ciência mostra que ele responde bem a estímulos físicos e mentais, especialmente quando incorporados à rotina de forma consistente.

O papel dos exercícios, segundo especialistas

Segundo o canal de notícias Al Arabiya, o neurocientista Robert Lowe, especialista em doença de Alzheimer, afirma que atividades direcionadas podem favorecer a formação de novos neurônios.

Com isso, a memória e o raciocínio passam a funcionar de maneira mais eficiente.

Ele explica que diferentes modalidades ativam circuitos específicos. Ao variar os estímulos, o cérebro tende a criar conexões mais fortes, o que ajuda no desempenho cognitivo e na manutenção da autonomia com o passar dos anos.

1. Treinamento de resistência

O treinamento de resistência envolve movimentos que fazem o corpo atuar contra um peso externo.

Pesquisas apontam que esse tipo de exercício eleva os níveis de BDNF, substância ligada ao surgimento de novos neurônios em áreas centrais da aprendizagem.

Movimentos como agachamentos, flexões e exercícios com faixas impulsionam ganhos musculares e também a flexibilidade cerebral.

A adaptação constante exigida pelo esforço físico favorece o desenvolvimento de novas conexões neurais.

2. Atividades de dupla tarefa

Exercícios que combinam ação física e desafio mental exigem coordenação e atenção contínua.

São exemplos desse tipo de atividade tocar o nariz com o dedo indicador alternadamente enquanto bate palma ou ou girar o tronco para um lado e recitar palavras que começam com uma letra específica.

Essa combinação estimula regiões distintas do cérebro e favorece a criação de circuitos mais complexos.

Pesquisas mostram que esse tipo de atividade pode oferecer resultados superiores quando comparado ao treinamento físico isolado.

Em idosos, o impacto costuma ser ainda mais relevante, pois contribui para a manutenção da autonomia e reduz o risco de declínio cognitivo.

3. Exercícios focados nas pernas

Ativar os músculos das pernas provoca respostas químicas importantes para o cérebro.

Agachamentos, afundos e subir escadas aumentam a liberação de NDNF, fator associado ao crescimento de novas células cerebrais.

Caminhadas aceleradas e corridas ampliam o fluxo de sangue e oxigênio, potencializando o funcionamento cerebral.