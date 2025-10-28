Virginia Fonseca e Vini Jr. confirmam relacionamento com clique em cama, ursinho e joia milionária

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:29
A influenciadora Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr. do Real Madrid assumiram publicamente o namoro na manhã desta terça-feira (28), com uma foto conjunta nas redes sociais. No álbum de fotos divulgado pelo casal, eles aparecem juntos em um quarto decorado com rosas vermelhas, balões de coração e um ursinho de pelúcia ao lado, além disso, Virginia exibe um anel milionário de joalheria de luxo.
Segundo fontes próximas, os dois estariam se conhecendo desde setembro e decidiram tornar pública a relação após viagem conjunta a Madri e a Mônaco. Virginia viajou para a Espanha na sexta-feira (24), um dia depois de comemorar o aniversário de 3 anos de sua filha, Maria Flor.
Virginia e Vini Jr. assumem namoro
Os rumores sobre o romance começaram após a influenciadora ter sido vista em Madri apoiando Vini Jr. em jogos e os dois desembarcarem juntos em um iate em Marbella. Apesar de terem enfrentado uma crise em outubro, quando Vini Jr. fez um pedido público de desculpas à influenciadora por mensagens vazadas, o casal parece ter decidido recomeçar e oficializar a união.
A publicação divertida e romântica do casal repercutiu entre os seguidores, que reagiram com aplausos e especulações sobre os próximos passos da relação desse que já desponta como um dos casais mais comentados do ano.