NOVO CASAL

Virginia Fonseca e Vini Jr. confirmam relacionamento com clique em cama, ursinho e joia milionária

Influencer e craque publicaram imagens juntos nas redes sociais, oficializando o romance após meses de especulações.

Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:29

Virginia Fonseca e Vini Jr. oficializam o romance com fotos juntos nas redes Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr. do Real Madrid assumiram publicamente o namoro na manhã desta terça-feira (28), com uma foto conjunta nas redes sociais. No álbum de fotos divulgado pelo casal, eles aparecem juntos em um quarto decorado com rosas vermelhas, balões de coração e um ursinho de pelúcia ao lado, além disso, Virginia exibe um anel milionário de joalheria de luxo.

Segundo fontes próximas, os dois estariam se conhecendo desde setembro e decidiram tornar pública a relação após viagem conjunta a Madri e a Mônaco. Virginia viajou para a Espanha na sexta-feira (24), um dia depois de comemorar o aniversário de 3 anos de sua filha, Maria Flor.

Virginia e Vini Jr. assumem namoro 1 de 4

Os rumores sobre o romance começaram após a influenciadora ter sido vista em Madri apoiando Vini Jr. em jogos e os dois desembarcarem juntos em um iate em Marbella. Apesar de terem enfrentado uma crise em outubro, quando Vini Jr. fez um pedido público de desculpas à influenciadora por mensagens vazadas, o casal parece ter decidido recomeçar e oficializar a união.