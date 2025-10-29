E AGORA?

Torcedora do Fluminense se desespera ao descobrir que marido registrou filho com nome de 'Arrascaeta' e história viraliza

Criança recebeu nome em homenagem a jogador do Flamengo

Fernanda Varela

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:06

Pai colocou nome da criança de Arrascaeta Crédito: Reprodução

A técnica de enfermagem Mariana Moura, de 23 anos, viveu uma surpresa inusitada e virou assunto nas redes sociais. Torcedora do Fluminense, ela descobriu que o marido, Charles Vieira, flamenguista fanático, registrou o filho do casal com o nome de um dos maiores ídolos do rival: Benício de Arrascaeta.

O bebê nasceu em junho, em Barra do Piraí (RJ), e a revelação veio apenas quando Mariana viu a certidão de nascimento. “Na hora, eu ri, fiquei achando que era brincadeira, cheguei a pedir a certidão verdadeira. Nunca imaginei que ele realmente colocaria esse nome, fiquei sem acreditar por um tempo ainda”, contou ela à revista Crescer.

A história foi compartilhada no TikTok da jovem e já soma quase 3 milhões de visualizações. No vídeo, Mariana brinca com a situação e revela que sonhava ter um filho tricolor. “Passei a gestação inteira dizendo que, dessa vez, teria um filho do Fluminense, porque o mais velho, Martin, de 2 anos, é flamenguista fanático. Pelo visto, perdi as duas batalhas”, disse entre risos.

Segundo ela, o marido sempre falava sobre a ideia de homenagear o uruguaio Arrascaeta, mas ela nunca levou a sério. “Desde que tivemos nosso primeiro filho, ele dizia que colocaria esse nome. Quando Martin nasceu, registrou direitinho. Aí veio o segundo e, mais uma vez, ele repetiu a brincadeira, nunca pensei que teria essa coragem”, contou.

A mãe ainda revelou que só descobriu depois que o nome poderia ser alterado nos primeiros 15 dias após o registro, prazo que já havia passado. “Quando fui ver, não dava mais tempo. Aí não teve mais jeito”, disse, rindo da situação.

Quatro meses depois, ao decidir contar a história nas redes sociais, Mariana se surpreendeu com a repercussão. “Achei engraçado, descobri que muitos fariam exatamente igual. E tem bastante ‘De Arrascaetas’ por aí”, comentou.

Nos comentários, internautas se divertiram com o episódio e compartilharam histórias parecidas. “Meu marido é louco pelo Neymar e quer colocar o nome da nossa filha de Neymara”, disse uma seguidora. Outro brincou: “O meu quero Anthony Messi, mas minha esposa não deixa. Quem sabe na próxima?”.