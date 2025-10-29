PRESSENTIMENTO

Lore Improta revela que sonhou com a própria gravidez antes de fazer o teste: 'Nenhum sintoma'

Segundo Lore, algo parecido aconteceu na gestação da primeira filha

Fernanda Varela

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:30

Crédito: Reprodução

Lore Improta surpreendeu os seguidores ao contar como descobriu que está grávida pela segunda vez. A dançarina e influenciadora, que espera mais um filho com Léo Santana, respondeu perguntas nos stories do Instagram nesta terça-feira (28) e explicou que tudo começou com um sonho.

Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez 1 de 14

“Gente, eu sonhei. Eu sonhei que estava grávida. Sonhei que fiz o teste e dava positivo. Foi um sonho muito real, e eu falei: ‘Vou fazer o teste’. Mas não foi por conta de nenhum sintoma, nem por atraso da menstruação”, contou.

Segundo Lore, algo parecido aconteceu na gestação da primeira filha, Liz, hoje com 4 anos. “Eu sonhei com o nome Liz e, por isso, escolhi Liz. Dessa vez, sonhei que estava grávida, e estava mesmo”, lembrou a artista.

Ela ainda afirmou que não estava usando nenhum método contraceptivo e que, nesta gravidez, tem sentido menos enjoo do que na anterior. “Com a Liz, eu senti enjoo os nove meses. Foi babado, gritaria e confusão! Nove meses de enjoo, tomava remédio, ficava enjoada. Nessa agora, tem dias que eu tenho, tem outros que não. E quando eu enjoo, é pela manhã. Eu tomo remédio e passa. Comparada à de Liz, isso é praticamente nada.”