Lore Improta revela que sonhou com a própria gravidez antes de fazer o teste: 'Nenhum sintoma'

Fernanda Varela
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:30
Lore Improta surpreendeu os seguidores ao contar como descobriu que está grávida pela segunda vez. A dançarina e influenciadora, que espera mais um filho com Léo Santana, respondeu perguntas nos stories do Instagram nesta terça-feira (28) e explicou que tudo começou com um sonho.
Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez
“Gente, eu sonhei. Eu sonhei que estava grávida. Sonhei que fiz o teste e dava positivo. Foi um sonho muito real, e eu falei: ‘Vou fazer o teste’. Mas não foi por conta de nenhum sintoma, nem por atraso da menstruação”, contou.
Segundo Lore, algo parecido aconteceu na gestação da primeira filha, Liz, hoje com 4 anos. “Eu sonhei com o nome Liz e, por isso, escolhi Liz. Dessa vez, sonhei que estava grávida, e estava mesmo”, lembrou a artista.
Ela ainda afirmou que não estava usando nenhum método contraceptivo e que, nesta gravidez, tem sentido menos enjoo do que na anterior. “Com a Liz, eu senti enjoo os nove meses. Foi babado, gritaria e confusão! Nove meses de enjoo, tomava remédio, ficava enjoada. Nessa agora, tem dias que eu tenho, tem outros que não. E quando eu enjoo, é pela manhã. Eu tomo remédio e passa. Comparada à de Liz, isso é praticamente nada.”
A nova gestação foi anunciada em 22 de outubro, em um vídeo publicado no Instagram. No registro, Lore, Léo e Liz aparecem juntos, enquanto a filha segura o ultrassom com a legenda: “Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!”.