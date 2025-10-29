ASTROLOGIA

4 signos vão ficar balançados após reencontro com alguém importante do passado

Até domingo (2) a reaproximação vai acontecer

Fernanda Varela

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:50

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Os próximos dias prometem mexer com o coração de alguns signos. Até domingo (2), a energia dos astros favorece reencontros inesperados, lembranças intensas e até a chance de reviver algo que parecia esquecido. Para quatro signos, o Universo abre portais emocionais e coloca frente a frente pessoas que deixaram marcas profundas no passado.

Câncer

O signo mais nostálgico do zodíaco será diretamente impactado por essa onda cósmica. Um reencontro pode reacender sentimentos antigos, especialmente ligados a um amor que nunca foi totalmente encerrado. Câncer deve se permitir sentir, mas sem se perder nas memórias.

Leão

Leão pode cruzar o caminho de alguém que já o fez se sentir importante e admirado. Esse reencontro vem para mostrar o quanto o leonino amadureceu emocionalmente e o quanto aprendeu a valorizar conexões sinceras. Pode ser um amor antigo, mas também um amigo que marcou uma fase especial da vida.

Libra

Os librianos estarão mais abertos às reconciliações. Um reencontro pode vir para resolver algo que ficou mal explicado, trazendo leveza e encerrando ciclos. O coração de Libra, que costuma guardar saudades com ternura, pode finalmente sentir paz.

Capricórnio

Mesmo sendo um signo mais racional, Capricórnio será surpreendido por uma lembrança viva do passado. O reencontro pode ser com alguém que ajudou a moldar sua trajetória ou com quem compartilhou um sonho antigo. É hora de entender que certas pessoas voltam quando é o momento certo para um novo capítulo.

