Anjo da guarda desta quarta (29 de outubro) alerta 4 signos: seu comportamento está te envenenando, repense sua vida

Não espere o fim de semana, as férias ou “quando tudo melhorar” para viver de verdade

Fernanda Varela

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O anjo da guarda chega nesta quarta-feira (29) com um recado forte e necessário: você tem pedido que os dias passem rápido, torcendo para que tudo acabe logo, mas a vida não é um fardo a ser suportado. Deus te deu o presente de acordar, respirar e recomeçar, e isso já é um milagre.

A energia angelical do dia pede que você pare de adiar a felicidade. Não espere o fim de semana, as férias ou “quando tudo melhorar” para viver de verdade. A vida acontece agora, nas pequenas alegrias que você tem deixado passar despercebidas.

Os signos que mais sentem esse chamado são Touro, Virgem, Sagitário e Peixes. O anjo da guarda desses nativos sopra um mesmo conselho: pare de apenas sobreviver. Há beleza nas pausas, sentido nas rotinas e amor nos detalhes do hoje.

Touro

O anjo te lembra que estabilidade não é tudo. Você precisa se permitir sentir prazer e alegria também.

Virgem

Nem tudo precisa ser produtivo. Permita-se descansar sem culpa e aproveitar o momento presente.

Sagitário

Você vive sonhando com o futuro, mas esquece de agradecer pelo agora. A vida está acontecendo diante de você.

Peixes

Você sente o peso do mundo, mas o anjo te pede leveza. Há graça até nos dias comuns, basta abrir o coração para enxergar.