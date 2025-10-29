Dia de clareza e conquistas: Tarot aponta boas notícias e viradas nesta quarta (29)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 00:05
O Tarot anuncia um dia de conclusões, brilho e renascimento. As cartas para esta quarta-feira (29) falam sobre recompensas merecidas, superação e abertura de novos caminhos, uma energia perfeita para encerrar o ciclo da semana com propósito.
Áries recebe O Imperador, reforçando a importância de liderança e foco. Touro vibra com O Sol, carta de sucesso e visibilidade. Gêmeos é guiado pela Estrela, que traz esperança e inspiração.
Tarot
Câncer acelera com O Carro, indicando determinação e conquistas. Leão, sob a Rainha de Paus, atrai atenção e reconhecimento. Virgem encontra harmonia com o Três de Ouros, destacando o trabalho em equipe.
Libra encerra ciclos com O Mundo, celebrando conquistas. Escorpião renasce com O Julgamento, deixando para trás o que já não cabe. Sagitário vive a liberdade do Louco, pronto para novas aventuras.
Capricórnio é impulsionado pelo Mago, símbolo de poder pessoal e criatividade. Aquário brilha sob O Sol, reafirmando seus talentos. E Peixes, guiado novamente pelo Julgamento, fecha o ciclo com libertação emocional e leveza.