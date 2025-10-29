Acesse sua conta
Dia de clareza e conquistas: Tarot aponta boas notícias e viradas nesta quarta (29)

Signos encerram o ciclo com energia positiva e promessas de renovação; o Sol, a Estrela e o Julgamento aparecem em destaque

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 00:05

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot anuncia um dia de conclusões, brilho e renascimento. As cartas para esta quarta-feira (29) falam sobre recompensas merecidas, superação e abertura de novos caminhos, uma energia perfeita para encerrar o ciclo da semana com propósito.

Áries recebe O Imperador, reforçando a importância de liderança e foco. Touro vibra com O Sol, carta de sucesso e visibilidade. Gêmeos é guiado pela Estrela, que traz esperança e inspiração.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Câncer acelera com O Carro, indicando determinação e conquistas. Leão, sob a Rainha de Paus, atrai atenção e reconhecimento. Virgem encontra harmonia com o Três de Ouros, destacando o trabalho em equipe.

Libra encerra ciclos com O Mundo, celebrando conquistas. Escorpião renasce com O Julgamento, deixando para trás o que já não cabe. Sagitário vive a liberdade do Louco, pronto para novas aventuras.

Capricórnio é impulsionado pelo Mago, símbolo de poder pessoal e criatividade. Aquário brilha sob O Sol, reafirmando seus talentos. E Peixes, guiado novamente pelo Julgamento, fecha o ciclo com libertação emocional e leveza.

Tags:

Signo Tarot Astrologia

