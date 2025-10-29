Acesse sua conta
Baralho Cigano desta quarta (29): a Carta da Estrela anuncia fim da angústia e pede que você siga seu coração, mesmo na dúvida

Veja o que a carta significa no amor e no trabalho

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06:58

Baralho cigano
Crédito: Shutterstock

A energia desta quarta-feira (29) é guiada pela Carta da Estrela, símbolo da fé, da proteção espiritual e da clareza que chega depois da tempestade. Ela indica que o universo está abrindo novas possibilidades, principalmente para quem vinha enfrentando dúvidas, cansaço emocional ou incertezas sobre o futuro.

Leia mais

A Estrela traz boas notícias: projetos que pareciam parados começam a fluir, pessoas que estavam distantes podem reaparecer e uma sensação de renovação toma conta do dia. É hora de confiar na intuição e seguir o que o coração aponta, mesmo que o caminho ainda pareça indefinido.

Nos relacionamentos, a carta favorece reconciliações e conversas sinceras. No trabalho, inspira criatividade e reconhecimento por esforços antigos. Na vida espiritual, representa bênçãos e proteção divina, como se uma luz maior estivesse te guiando silenciosamente.

Frase do dia: “Quem segue a própria estrela nunca se perde, apenas aprende o brilho do caminho.”

