Veja qual o recado de Deus para você nesta terça (28 de outubro): nada é em vão e que tudo tem propósito

Há aprendizado e proteção escondidos em cada desvio do caminho

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 04:00

A mensagem do dia vem como um lembrete de esperança para quem tem enfrentado dias difíceis. Mesmo que algo não saia como o planejado, Deus afirma que cada acontecimento tem um sentido e que nada acontece por acaso. Há aprendizado e proteção escondidos em cada desvio do caminho.

“Confie em Mim, mesmo quando não entender. Eu transformo o que parece fim em recomeço, e o que parece perda em livramento”, diz o recado.

A mensagem reforça a importância de manter a serenidade e a confiança, mesmo diante das incertezas. De acordo com líderes religiosos, acreditar no propósito divino é o primeiro passo para reencontrar a paz e enxergar novas possibilidades.