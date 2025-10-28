Acesse sua conta
Veja qual o recado de Deus para você nesta terça (28 de outubro): nada é em vão e que tudo tem propósito

Há aprendizado e proteção escondidos em cada desvio do caminho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia vem como um lembrete de esperança para quem tem enfrentado dias difíceis. Mesmo que algo não saia como o planejado, Deus afirma que cada acontecimento tem um sentido e que nada acontece por acaso. Há aprendizado e proteção escondidos em cada desvio do caminho.

“Confie em Mim, mesmo quando não entender. Eu transformo o que parece fim em recomeço, e o que parece perda em livramento”, diz o recado.

A mensagem reforça a importância de manter a serenidade e a confiança, mesmo diante das incertezas. De acordo com líderes religiosos, acreditar no propósito divino é o primeiro passo para reencontrar a paz e enxergar novas possibilidades.

O convite de amanhã é simples: não questione tanto o porquê das coisas, apenas siga com fé. O que hoje parece demora pode ser exatamente o tempo que Deus precisa para preparar algo melhor.

