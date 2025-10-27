Acesse sua conta
Corpo de homem desaparecido há 30 anos é encontrado intacto em geleira

Documentos e roupas preservadas ajudam a polícia a identificar a vítima e revelam os efeitos do derretimento acelerado das geleiras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:00

A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno Crédito: Reprodução/YouTube

Um desaparecimento que parecia esquecido no tempo voltou à tona de maneira impressionante. O corpo de um homem que desapareceu há 28 anos foi encontrado recentemente em uma geleira que está derretendo na remota região montanhosa de Kohistan, no leste do Paquistão.

O corpo estava surpreendentemente bem preservado, com roupas intactas, e um documento de identidade permitiu à polícia identificar a vítima como Naseeruddin, que teria caído em uma fenda da geleira em junho de 1997. A descoberta foi feita por um pastor local, Omar Khan, que relatou à BBC News Urdu: "O que eu vi foi inacreditável. O corpo estava intacto, e as roupas nem sequer rasgadas."

Naseeruddin era casado e pai de dois filhos. Naquele dia fatídico, ele viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin, devido a uma rixa familiar que os obrigou a deixar suas casas. Durante a viagem, Naseeruddin entrou em uma caverna e não retornou, apesar das buscas realizadas na época.

Corpo de homem desaparecido é encontrado em geleira

Segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Universidade Comsats de Islamabad, Muhammad Bilal, a baixa umidade e falta de oxigênio no gelo contribuem para a mumificação natural por Reprodução/BBC
O corpo de um homem que estava desaparecido há 28 anos foi encontrado incrivelmente bem preservado em uma geleira no Vale da Senhora, na remota região montanhosa de Kohistan, no Paquistão por Reprodução/YouTube
Até hoje, a falta de acesso, a pobreza e o analfabetismo ainda são desafios significativos dessa região por Reprodução/YouTube
Administrativamente, a região foi dividida em vários distritos, como Kohistan Superior, Kohistan Inferior e Kolai-Palas por Reprodução/YouTube
Historicamente, Kohistan era um encruzilhada entre a Ásia Central, o Sul e o Sudoeste da Ásia, e foi invadida por diversas civilizações ao longo do tempo por Reprodução/Wikimedia Commons/ Misbah ullah jan
A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno por Reprodução/YouTube
As belas paisagens da região contribuem para que se torne um destino turístico potencial, embora a infraestrutura ainda seja limitada por Reprodução/Wikimedia Commons/Ishaq.usafz
São comunidades rurais que vivem de agricultura, pecuária e, em menor escala, comércio local por Reprodução/ Wikimedia Commons/Nisar Akaash Torwali
Já a população de Kohistan é composta por diversos povos indo-arianos, conhecidos como Kohistanis por Reprodução/Wikimedia Commons/Staff Sgt. Teddy Wade
A identificação do homem foi feita por um documento encontrado junto ao corpo. O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas, revelou Omar Khan, um pastor que encontrou Naseeruddin por Reprodução/BBC
As colinas abaixo das montanhas de Kohistan são geralmente cobertas por florestas e vegetação rasteira por Reprodução/Wikimedia Commons/ Nasirmemmood
O território é cortado pelo rio Indo, que divide a área em Kohistan do Indo, a leste, e os Kohistan de Swat e Dir, a oeste por Reprodução/Wikimedia Commons/Zafaryaab
Essa região é um ponto de encontro de três importantes cordilheiras: o Himalaia, o Caracórum e o Indocuche por Reprodução/Flickr/Ninara
O nome Kohistan significa terra de montanhas em persa, o que descreve perfeitamente sua geografia por Reprodução/Wikimedia Commons/Atharpaul
Kohistan é uma região montanhosa localizada no norte do Paquistão, conhecida por sua paisagem dramática por Reprodução/Wikimedia Commons/Sohail.awkum
De acordo com ele, o efeito favorece a preservação de um corpo por décadas por Reprodução/Flickr Wilfredorrh
A descoberta foi possível graças a um derretimento constante da geleira nos últimos anos, em decorrência das mudanças climáticas por Reprodução/Wikimedia Commons/Nisar Akaash Torwali
Segundo informações da BBC, Naseeruddin havia desaparecido em junho de 1997, após cair em uma fenda enquanto viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin por Reprodução/Andres Molina/Unsplash
1 de 18
Segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Universidade Comsats de Islamabad, Muhammad Bilal, a baixa umidade e falta de oxigênio no gelo contribuem para a mumificação natural por Reprodução/BBC

Especialistas explicam que a preservação do corpo se deve às condições extremas da geleira. O frio intenso congela rapidamente o corpo, enquanto a ausência de oxigênio e umidade impede a decomposição, mumificando-o naturalmente.

Além da emoção da família, a descoberta também evidencia o impacto das mudanças climáticas. O derretimento das geleiras na região expôs o corpo de Naseeruddin à luz solar direta, um lembrete sombrio de como o aquecimento global está acelerando a transformação das paisagens geladas do Paquistão.

Kathiruddin, irmão de Naseeruddin, afirmou que a tragédia do desaparecimento finalmente ganha um desfecho, mas reforça a importância de preservar as memórias e histórias das regiões montanhosas, que escondem mistérios congelados por décadas.

Tags:

Desaparecido Mistérios sem Solução Corpo Geleira

