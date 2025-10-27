MISTÉRIO

Corpo de homem desaparecido há 30 anos é encontrado intacto em geleira

Documentos e roupas preservadas ajudam a polícia a identificar a vítima e revelam os efeitos do derretimento acelerado das geleiras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:00

A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno Crédito: Reprodução/YouTube

Um desaparecimento que parecia esquecido no tempo voltou à tona de maneira impressionante. O corpo de um homem que desapareceu há 28 anos foi encontrado recentemente em uma geleira que está derretendo na remota região montanhosa de Kohistan, no leste do Paquistão.

O corpo estava surpreendentemente bem preservado, com roupas intactas, e um documento de identidade permitiu à polícia identificar a vítima como Naseeruddin, que teria caído em uma fenda da geleira em junho de 1997. A descoberta foi feita por um pastor local, Omar Khan, que relatou à BBC News Urdu: "O que eu vi foi inacreditável. O corpo estava intacto, e as roupas nem sequer rasgadas."

Naseeruddin era casado e pai de dois filhos. Naquele dia fatídico, ele viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin, devido a uma rixa familiar que os obrigou a deixar suas casas. Durante a viagem, Naseeruddin entrou em uma caverna e não retornou, apesar das buscas realizadas na época.

Especialistas explicam que a preservação do corpo se deve às condições extremas da geleira. O frio intenso congela rapidamente o corpo, enquanto a ausência de oxigênio e umidade impede a decomposição, mumificando-o naturalmente.

Além da emoção da família, a descoberta também evidencia o impacto das mudanças climáticas. O derretimento das geleiras na região expôs o corpo de Naseeruddin à luz solar direta, um lembrete sombrio de como o aquecimento global está acelerando a transformação das paisagens geladas do Paquistão.