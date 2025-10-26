Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que vai rolar em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana? Confira o resumo (27 de outubro a 1 de novembro)

Confira os principais acontecimentos da trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A novela das 6, Êta Mundo Melhor!, com direção artística de Amora Mautner promete uma semana de muita emoção e descobertas. Confira tudo o que vai acontecer nos capítulos da semana de 27 de outubro a 1 de novembro.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 27 de outubro
    Anabela revela que não é filha de Estela, que por sua vez demonstra alegria ao encontrar Dita. Candinho percebe o sinal de Policarpo e deixa a delegacia com Asdrúbal. Ernesto engana Paixão, que conversa com seu afilhado sobre o testamento. Dita sugere que Estela busque a certidão de nascimento de Anabela. Sandra se disfarça para seguir Ernesto, enquanto Simbá sente culpa ao conversar com Candinho. Estela confirma ser irmã de Anabela e questiona Dita sobre Celso. Zulma pede dinheiro a Celso e reconhece Sandra no Dancing.

  • Terça-feira, 28 de outubro
    Sandra busca abrigo com Zulma. Estela diz a Ernesto que perdeu a memória e observa o nervosismo dele. Anabela comemora a permanência de Estela em sua casa. Sabiá questiona Simbá sobre Policarpo, e Candinho defende o amigo. Zulma mantém Sandra como refém para chantagear Celso, que recebe pedido de informações sobre seu namoro. Cunegundes quer que Carneiro interne Medeia, e Sandra pede ajuda a Felícia para sair do porão. Policarpo envia sinais a Candinho de que Simbá está escondendo a verdade.

Leia mais

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Imagem - Avião 'cai' durante reportagem ao vivo da Globo e momento viraliza nas redes

Avião 'cai' durante reportagem ao vivo da Globo e momento viraliza nas redes

Imagem - Reviravolta no amor e nas finanças: 7 signos passam por mudanças profundas a partir desta quinta (23 de outubro)

Reviravolta no amor e nas finanças: 7 signos passam por mudanças profundas a partir desta quinta (23 de outubro)

  • Quarta-feira, 29 de outubro 
    Araújo anuncia que Policarpo será transferido, deixando Candinho desesperado. Celso recusa a chantagem de Zulma, que força Sandra a escrever uma carta. Ernesto pressiona Paixão a assinar o testamento, causando mal-estar. Olímpia denuncia vendas ilegais de Maria Divina e Dita. Estela recupera a memória e janta com Celso e Anabela. Francine chega ao sítio e questiona Zé dos Porcos. Asdrúbal ajuda Sabiá a escrever carta para Zenaide. Maria Divina decide voltar ao sítio, e Dita expressa desejo de voltar a cantar. Celso informa a Candinho sobre o destino de Policarpo.

  • Quinta-feira, 30 de outubro
    Candinho desmaia, e Asdrúbal explica sua negação sobre Policarpo. Picolé pede reflexão a Simbá. Paixão morre, e Ernesto reage assustado. Todos comemoram a recuperação da memória de Estela. Ao receber a carta de Sandra, Celso cede à chantagem de Zulma. Cunegundes busca ajuda de Carmem para achar as esmeraldas. Dita planeja ajudar Policarpo, enquanto Felícia liberta Sandra do porão. Candinho e amigos se apresentam na rádio para salvar Policarpo.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

  • Sexta-feira, 31 de outubro
    Araújo questiona o juiz sobre a manifestação pública a favor de Policarpo. Ernesto humilha Mirtes. Zulma fica assustada ao ver Sandra livre, que leva o dinheiro de Celso. Samir, Picolé e as crianças pressionam Simbá a contar a verdade. Cunegundes descobre que Francine está no sítio e Jocasta chega à sua casa. Ernesto pede dinheiro a Tamires, e Sandra sugere falsificar a assinatura de Paixão no testamento. Estela revela a Celso que seu afogamento não foi acidental. Candinho insiste em libertar Policarpo.

  • Sábado, 1 de novembro
    Candinho e a população pressionam o delegado pela libertação de Policarpo. Simbá admite ter mentido. Lauro informa a Estela que Anabela corre risco de perder a audição. Ernesto pede demissão a Haydée, e Candinho perdoa Simbá. Estela relembra Túlio. Lúcio convida Margarida/Adamo para jantar com elenco da radionovela. Ernesto alerta Zulma sobre a vingança de Sandra. Jocasta propõe comprar Quinzinho de Cunegundes. Sônia auxilia Margarida no jantar. Olga discute com Haydée, e Olímpia acredita que Adamo está com Margarida. Maria Divina questiona Zé dos Porcos sobre Francine. Sandra planeja adotar outra identidade, enquanto Dita aceita casar com Candinho.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 6 tipos de leite e os benefícios de cada um deles

6 tipos de leite e os benefícios de cada um deles

Imagem - 5 nutrientes importantes para quem tem anemia falciforme

5 nutrientes importantes para quem tem anemia falciforme

Imagem - 5 dicas de preparação para a reta final do Enem

5 dicas de preparação para a reta final do Enem

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - No aniversário de 83 anos de Milton Nascimento, filho relata viagem após diagnóstico de demência

No aniversário de 83 anos de Milton Nascimento, filho relata viagem após diagnóstico de demência
Imagem - Quem é Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da Capim com Mel, que morreu aos 42 anos

Quem é Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da Capim com Mel, que morreu aos 42 anos
Imagem - Filha de Maíra Cardi e Primo Rico é levada para a UTI, e influenciadora pede orações

Filha de Maíra Cardi e Primo Rico é levada para a UTI, e influenciadora pede orações

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada