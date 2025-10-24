TELEVISÃO

Avião 'cai' durante reportagem ao vivo da Globo e momento viraliza nas redes

Simulador de voo usado para reportagem do “Bom Dia Pernambuco” acabou reproduzindo um “acidente aéreo” no ar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 14:33

Avião 'cai' durante reportagem ao vivo da Globo e momento viraliza nas redes Crédito: Reprodução/Globo

Durante o Bom Dia Pernambuco da última quinta-feira (23), um momento inusitado tomou conta da transmissão e rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto a emissora fazia uma reportagem ao vivo em homenagem ao Dia do Aviador, um avião “caiu” em pleno voo, felizmente, tudo dentro de um simulador de voo, sem vítimas reais.

A matéria, conduzida pelo repórter Ivan Duarte, mostrava o treinamento de pilotos em um centro de aviação localizado no bairro do Paissandu, área central do Recife. No vídeo, o comandante Silva Filho explicava ao vivo o que é preciso para se destacar na profissão. “O que o piloto precisa pra ser um bom piloto?”, perguntou Duarte. “Muita dedicação e treinamento”, respondeu o comandante, segundos antes de o avião virtual perder altitude e “cair” abruptamente.

O simulador reproduzia fielmente a cabine de um Boeing 737, com painéis de controle, dois assentos e uma tela panorâmica que mostrava a decolagem. Quando a aeronave “despencou”, o repórter já estava de costas e não percebeu o ocorrido, mas a apresentadora Clarissa Goés, que estava no estúdio, notou a cena e reagiu com humor:

“Teve uma hora lá que o avião caiu, viu? E é bom, importantíssimo, esse treinamento pra saber o que fazer nesse momento de aperreio”, brincou ao vivo.

O trecho logo se espalhou pelas redes sociais, rendendo memes e piadas entre os internautas: “Os caras foram fazer uma demonstração ao vivo no simulador e DERRUBARAM O AVIÃO”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter). “Conseguiram derrubar o avião no simulador durante uma reportagem ao vivo”, comentou outro.

Mais tarde, o próprio repórter entrou na brincadeira e tranquilizou o público com bom humor. “Galera, eu estava de costas e não vi o avião caindo. Estou vivo!”, escreveu Ivan Duarte no Instagram.