Avião 'cai' durante reportagem ao vivo da Globo e momento viraliza nas redes

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 14:33
Durante o Bom Dia Pernambuco da última quinta-feira (23), um momento inusitado tomou conta da transmissão e rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto a emissora fazia uma reportagem ao vivo em homenagem ao Dia do Aviador, um avião “caiu” em pleno voo, felizmente, tudo dentro de um simulador de voo, sem vítimas reais.
A matéria, conduzida pelo repórter Ivan Duarte, mostrava o treinamento de pilotos em um centro de aviação localizado no bairro do Paissandu, área central do Recife. No vídeo, o comandante Silva Filho explicava ao vivo o que é preciso para se destacar na profissão. “O que o piloto precisa pra ser um bom piloto?”, perguntou Duarte. “Muita dedicação e treinamento”, respondeu o comandante, segundos antes de o avião virtual perder altitude e “cair” abruptamente.
O simulador reproduzia fielmente a cabine de um Boeing 737, com painéis de controle, dois assentos e uma tela panorâmica que mostrava a decolagem. Quando a aeronave “despencou”, o repórter já estava de costas e não percebeu o ocorrido, mas a apresentadora Clarissa Goés, que estava no estúdio, notou a cena e reagiu com humor:
“Teve uma hora lá que o avião caiu, viu? E é bom, importantíssimo, esse treinamento pra saber o que fazer nesse momento de aperreio”, brincou ao vivo.
Avião 'cai' durante reportagem ao vivo da Globo
O trecho logo se espalhou pelas redes sociais, rendendo memes e piadas entre os internautas: “Os caras foram fazer uma demonstração ao vivo no simulador e DERRUBARAM O AVIÃO”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter). “Conseguiram derrubar o avião no simulador durante uma reportagem ao vivo”, comentou outro.
Mais tarde, o próprio repórter entrou na brincadeira e tranquilizou o público com bom humor. “Galera, eu estava de costas e não vi o avião caindo. Estou vivo!”, escreveu Ivan Duarte no Instagram.