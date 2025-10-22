Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camarote Salvador confirma show de Saulo Fernandes pelo terceiro ano seguido

Cantor será atração no mirante do evento e parte da renda será destinada ao Hospital Martagão Gesteira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:14

Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026
Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 Crédito: Divulgação/Camarote Salvador

O Camarote Salvador confirmou mais uma grande atração para o Carnaval 2026: Saulo Fernandes vai comandar o show no mirante do evento, com vista privilegiada para o Circuito Barra-Ondina, no sábado, 14 de fevereiro. O cantor repete a parceria de sucesso pelo terceiro ano consecutivo, levando sua energia contagiante também para os foliões da pipoca.

“África iô iô, Salvador, meu amor, a raiz.” O clima do Axé Music vai tomar conta da avenida com os clássicos de Saulo, um dos maiores nomes da música baiana. O artista ainda sobe ao palco do Camarote Salvador na segunda-feira, 16 de fevereiro, prometendo momentos de pura emoção com seu repertório repleto de sucessos.

Leia mais

Imagem - Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Imagem - Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

Imagem - 'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento — empresa responsável pelo evento —, celebrou a continuidade da parceria. “Desde o primeiro show de Saulo no Camarote Salvador, escrevemos juntos uma linda história, repleta de alegria e emoção. O show aberto à pipoca é nossa forma de oferecer entretenimento de qualidade a todos os foliões”, afirmou.

Além da celebração, o show de Saulo terá um propósito social. Assim como nos anos anteriores, parte da renda será destinada ao Hospital Martagão Gesteira, instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes em tratamentos de alta complexidade, como neurocirurgia, cardiologia e oncologia. O hospital realiza mais de 500 mil atendimentos gratuitos por ano.

Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026

Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 por Divulgação/Camarote Salvador
Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 por Divulgação/Camarote Salvador
Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 por Divulgação/Camarote Salvador
Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 por Divulgação/Camarote Salvador
Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 por Divulgação/Camarote Salvador
1 de 5
Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 por Divulgação/Camarote Salvador

Com quase 30 anos de carreira, Saulo Fernandes é um dos nomes mais queridos do Carnaval baiano. Ex-vocalista da Banda Eva, o cantor lançou hits que marcaram gerações, como Raiz de Todo Bem, Anjo e Bahia, Batuque, Orixá.

  • Serviço:
  • Evento: Show de Saulo Fernandes
  • Local: Mirante do Camarote Salvador – Circuito Dodô (Barra-Ondina)
  • Data: 14 de fevereiro de 2026
  • Horário: Período da tarde

Leia mais

Imagem - 5 receitas saudáveis da culinária japonesa para o almoço

5 receitas saudáveis da culinária japonesa para o almoço

Imagem - 7 caminhos para quem deseja construir carreira como maquiador

7 caminhos para quem deseja construir carreira como maquiador

Imagem - 5 caminhos simples para cuidar da saúde mental

5 caminhos simples para cuidar da saúde mental

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saulo Fernandes comemora aniversário no Japão: 'Sou tão feliz aqui'

'Se veste de luz, mas fede': Alinne Rosa solta o verbo e fãs apontam indireta para Saulo Fernandes

Saulo Fernandes promete pagar faculdade de ambulante do Carnaval de Salvador

Saulo Fernandes arrasta multidão na tradicional pipoca no Campo Grande

Saulo Fernandes vai comandar pipoca em dois dias no Carnaval de Salvador

Tags:

Carnaval Shows Show Carnaval 2026 Cantor Axé Camarote Salvador Saulo Fernandes axé Music

Mais recentes

Imagem - Traição deixa personagem entre a vida e a morte em 'Dona de Mim'

Traição deixa personagem entre a vida e a morte em 'Dona de Mim'
Imagem - 'Bugonia': novo filme de Emma Stone exige que público raspe a cabeça para assistir

'Bugonia': novo filme de Emma Stone exige que público raspe a cabeça para assistir
Imagem - Bruna Biancardi faz surpresa para Carol Dantas, ex de Neymar

Bruna Biancardi faz surpresa para Carol Dantas, ex de Neymar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada