Camarote Salvador confirma show de Saulo Fernandes pelo terceiro ano seguido

Cantor será atração no mirante do evento e parte da renda será destinada ao Hospital Martagão Gesteira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:14

Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 Crédito: Divulgação/Camarote Salvador

O Camarote Salvador confirmou mais uma grande atração para o Carnaval 2026: Saulo Fernandes vai comandar o show no mirante do evento, com vista privilegiada para o Circuito Barra-Ondina, no sábado, 14 de fevereiro. O cantor repete a parceria de sucesso pelo terceiro ano consecutivo, levando sua energia contagiante também para os foliões da pipoca.

“África iô iô, Salvador, meu amor, a raiz.” O clima do Axé Music vai tomar conta da avenida com os clássicos de Saulo, um dos maiores nomes da música baiana. O artista ainda sobe ao palco do Camarote Salvador na segunda-feira, 16 de fevereiro, prometendo momentos de pura emoção com seu repertório repleto de sucessos.

Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento — empresa responsável pelo evento —, celebrou a continuidade da parceria. “Desde o primeiro show de Saulo no Camarote Salvador, escrevemos juntos uma linda história, repleta de alegria e emoção. O show aberto à pipoca é nossa forma de oferecer entretenimento de qualidade a todos os foliões”, afirmou.

Além da celebração, o show de Saulo terá um propósito social. Assim como nos anos anteriores, parte da renda será destinada ao Hospital Martagão Gesteira, instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes em tratamentos de alta complexidade, como neurocirurgia, cardiologia e oncologia. O hospital realiza mais de 500 mil atendimentos gratuitos por ano.

Com quase 30 anos de carreira, Saulo Fernandes é um dos nomes mais queridos do Carnaval baiano. Ex-vocalista da Banda Eva, o cantor lançou hits que marcaram gerações, como Raiz de Todo Bem, Anjo e Bahia, Batuque, Orixá.