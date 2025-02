SEM CORDAS

Saulo Fernandes vai comandar pipoca em dois dias no Carnaval de Salvador

Cantor anunciou datas na quarta-feira (19)

O cantor Saulo Fernandes vai puxar um trio elétrico sem cordas, popularmente conhecido como pipoca, durante dois dias no carnaval do Campo Grande, em Salvador. >

No ano passado, o artista completou 10 anos de Pipoca e encerrou o Carnaval 2024 arrastando uma multidão no mesmo circuito. Desde 2016, o cantor não puxa mais nenhum bloco, pensando na democratização da própria música.>

Além disso, Saulo se apresentará no Mirante do Camarote Salvador, no circuito Barra-Ondina, no dia 1º de março. Pelo segundo ano consecutivo, o show especial será voltado para a avenida e beneficiará o Hospital Martagão Gesteira, instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes. A arrecadação social do Camarote nesse dia será destinada ao hospital.>