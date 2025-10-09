Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:25
Ricardo Waddington está de volta à TV Globo após dois anos longe da emissora. O diretor, que deixou o cargo de direção de Entretenimento em 2023, retoma suas atividades para assumir a direção da próxima novela de João Emanuel Carneiro, responsável por grandes sucessos como Avenida Brasil (2012), Todas as Flores (2022) e Mania de Você (2024).
Segundo informações apuradas pelo colunista Flávio Ricco, o novo projeto de Carneiro deve substituir a trama de Walcyr Carrasco no horário nobre da Globo, embora a data de estreia ainda não tenha sido definida. A emissora segue planejando sua fila de novelas das nove, que após Vale Tudo, contará com Três Graças, de Aguinaldo Silva, e posteriormente a nova obra de Carrasco.
A parceria entre Waddington e João Emanuel Carneiro promete repetir fórmulas de sucesso. Juntos, eles já haviam trabalhado em produções memoráveis como A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), com o diretor atuando como diretor de núcleo.
Ricardo Waddington
Ao longo de sua carreira, Waddington também construiu forte relação com o autor Manoel Carlos, dirigindo novelas icônicas como História de Amor (1995), Por Amor (1997), Laços de Família (2000) e Mulheres Apaixonadas (2003).
Após quatro décadas de trajetória e inúmeros sucessos, o retorno de Ricardo Waddington à Globo marca o início de um novo ciclo, trazendo experiência e prestígio para os próximos projetos da emissora.