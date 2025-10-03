Acesse sua conta
Samantha Jones reage a meme da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Meu momento chegou!'

Ana Clara foi 'esquecida' em cena que gerou piadas e indignação do público

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:44

Samantha Jones reage após virar meme por ser 'esquecida morta' em 'Vale Tudo'
Samantha Jones reage após virar meme por ser 'esquecida morta' em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Samantha Jones, intérprete de Ana Clara em Vale Tudo, caiu nas graças do público depois de uma cena trágica virar motivo de piada e memes nas redes sociais. No capítulo exibido na última terça-feira (30), a personagem foi baleada por Odete Roitman (Debora Bloch), mas não recebeu qualquer tipo de socorro antes de sair definitivamente da trama da Globo.

A situação inusitada divertiu os telespectadores: Heleninha (Paolla Oliveira) até encontrou a colega morta, mas logo esqueceu da cena ao reencontrar o irmão Leonardo (Guilherme Magon), que todos acreditavam estar morto. O detalhe não passou batido e viralizou nas redes.

Samantha levou tudo no bom humor e comemorou a repercussão: “Chegou meu momento! (risos) Porque eu sempre fiquei pensando: ‘como será que é virar meme?’. Eu via a Renata Sorrah, essa galera, e pensava nisso. E agora aconteceu! É muito divertido, porque normalmente não acompanho muito as redes, mas dessa vez foi um estouro e consegui ver tudo”, disse a atriz.

Nas redes sociais, o público ironizou a cena: “Heleninha largou o corpo da coitada da Ana Clara lá e foi embora com o irmão. Prioridades!” brincou um internauta.

“A Heleninha passando com a cadeira de rodas por cima da Ana Clara ensanguentada no chão”, riu outro usuário no X.

Com o “esquecimento” da personagem em pleno velório da própria trama, Samantha Jones entrou oficialmente para o hall dos memes clássicos das novelas brasileiras.

