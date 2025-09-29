LUTO

Berta Loran enfrentou dois abortos e casamentos conturbados: 'Não pude ser mãe'

Atriz, que morreu aos 99 anos, passou por traumas nas mãos do primeiro marido que era viciado em jogo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:12

Berta Loran, ícone do humor brasileiro, morre aos 99 anos Crédito: Reprodução

O brilho de Berta Loran nos palcos contrastava com as dores vividas fora deles. A atriz, que morreu no último domingo (28), aos 99 anos, construiu uma carreira marcada por humor e talento, mas sua vida pessoal foi atravessada por perdas, dificuldades financeiras e relações conturbadas.

A artista viveu dois casamentos. O primeiro, com o ator Saul Handfuss, 31 anos mais velho, foi descrito por ela como “um péssimo negócio”. Em entrevistas, Berta contou que chegou a passar fome ao lado do marido, dependente do jogo, e enfrentou dois abortos traumáticos que a impediram de realizar o sonho da maternidade.

Berta Loran 1 de 5

“Antigamente, enfiavam uma gilete na gente. Não sei como não morri”, revelou, em depoimento dado à revista Quem em 2011. Após 11 anos de união, o relacionamento terminou em 1961.

O segundo casamento, com o comerciante Júlio Jacoba, parecia ter um futuro mais promissor. Os oito primeiros anos foram de felicidade, mas, segundo Berta, a rotina mudou quando ela voltou ao teatro e à televisão. “Ele não tinha mulher em casa e foi procurar fora. Tinha razão”, declarou, reconhecendo a infidelidade do marido. O matrimônio durou 22 anos.