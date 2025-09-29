Acesse sua conta
Berta Loran enfrentou dois abortos e casamentos conturbados: 'Não pude ser mãe'

Atriz, que morreu aos 99 anos, passou por traumas nas mãos do primeiro marido que era viciado em jogo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:12

Berta Loran, ícone do humor brasileiro, morre aos 99 anos
Berta Loran, ícone do humor brasileiro, morre aos 99 anos Crédito: Reprodução

O brilho de Berta Loran nos palcos contrastava com as dores vividas fora deles. A atriz, que morreu no último domingo (28), aos 99 anos, construiu uma carreira marcada por humor e talento, mas sua vida pessoal foi atravessada por perdas, dificuldades financeiras e relações conturbadas.

A artista viveu dois casamentos. O primeiro, com o ator Saul Handfuss, 31 anos mais velho, foi descrito por ela como “um péssimo negócio”. Em entrevistas, Berta contou que chegou a passar fome ao lado do marido, dependente do jogo, e enfrentou dois abortos traumáticos que a impediram de realizar o sonho da maternidade.

Berta Loran, ícone do humor brasileiro, morre aos 99 anos

“Antigamente, enfiavam uma gilete na gente. Não sei como não morri”, revelou, em depoimento dado à revista Quem em 2011. Após 11 anos de união, o relacionamento terminou em 1961.

O segundo casamento, com o comerciante Júlio Jacoba, parecia ter um futuro mais promissor. Os oito primeiros anos foram de felicidade, mas, segundo Berta, a rotina mudou quando ela voltou ao teatro e à televisão. “Ele não tinha mulher em casa e foi procurar fora. Tinha razão”, declarou, reconhecendo a infidelidade do marido. O matrimônio durou 22 anos.

Apesar das adversidades, a atriz manteve a profissão como prioridade. “Minha paixão era o teatro, não meus maridos. Um era pobre e viciado em jogo, o outro me traiu. Mas a arte sempre esteve acima de tudo”, afirmou.

