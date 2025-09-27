CULTURA POP

Avril Lavigne morreu? Entenda a teoria da conspiração que circula há 20 anos

Cantora, ícone dos anos 2000, já negou várias vezes o rumor de que teria morrido e sido substituída

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19:53

Avril Lavigne faz 41 anos e volta a ser alvo da teoria da conspiração sobre sósia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Avril Lavigne, uma das maiores estrelas do rock dos anos 2000, comemora neste sábado (27) seus 41 anos de vida. Conhecida por hits como “Complicated”, “My Happy Ending” e “Girlfriend”, a canadense marcou uma geração e segue influenciando artistas até hoje. Mas, além da carreira de sucesso, a cantora também é protagonista de uma das teorias da conspiração mais famosas da cultura pop: a de que teria morrido e sido substituída por uma sósia.

A história surgiu no início dos anos 2000, em fóruns de fãs, logo após o lançamento de seu álbum de estreia, “Let Go” (2002), que a catapultou para o estrelato mundial. De acordo com a teoria, Avril não teria lidado bem com a pressão do sucesso e teria entrado em depressão. Boatos afirmam que a cantora morreu pouco depois e foi “substituída” por uma suposta dublê chamada Melissa Vandella, contratada para manter a carreira ativa e lucrativa.

Os defensores da teoria apontam supostas diferenças físicas, mudanças no estilo musical e até letras de músicas como “Slipped Away”, que, segundo eles, deixariam pistas sobre a “troca”.

Ao longo dos anos, Avril já comentou diversas vezes sobre o assunto, sempre com bom humor. Em entrevista à Entertainment Weekly em 2019, ela classificou a teoria como um “boato bobo da internet”. Mais recentemente, no podcast Call Her Daddy (2023), voltou a reforçar: “É uma ideia idiota. Fico impressionada como ainda acreditam nisso”.